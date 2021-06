بورش ماكان 2023 الكهربائية تظهر أثناء اختبارها بدون تمويهات

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – ظهرت صور تجسسية لداخلية وخارجية بورش ماكان 2023 الكهربائية بالكامل، والتي تكشف بشكل جيد عن التصميم المحدث للمقصورة والتفاصيل الديناميكية للجسد الخارجي.

وقد حققت ماكان القياسية نجاحاً واسعاً في الأسواق منذ انطلاقها في 2014، قبل استلامها لفيس ليفت في 2018، ثم تحديثات جديدة هذا العام.

وستنطلق ماكان الكهربائية في الأسواق العام القادم كموديل 2023 بمنصة PPE الجديدة التي تم تطويرها بالتعاون بين بورش وأودي، مع مشاركة نفس تقنية بطارية 800 فولت المتطورة مع موديل تايكان.

ونلقي هنا أول نظرة على الداخلية المعاد تصميمها، بلوحة عدادات رقمية وشاشة لمسية مركزية كبيرة لنظام المعلومات الترفيهية، وكونسول أوسط مرتفع بمقصورة تخزين كبيرة، وبشكل عام تبدو الداخلية مختلفة وأكثر فخامة من ماكان القياسية المحدثة.

وسيبدأ إنتاج بورش ماكان الكهربائية في نهاية العام القادم، وستتوفر ببطاريتين مختلفتين وعدة فئات، منهم فئة تيربو S الرائدة بمستويات قوة وأداء ممتازة.

