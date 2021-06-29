فان ديزل يكشف عن سيارته المفضلة للقيادة اليومية

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – فان ديزل هو واحد من أشهر الممثلين الأمريكيين وأعلاهم أجراً بفضل تصدره لسلسلة أفلام Fast & Furious الأيقونية ضمن أدوار سينيمائية بارزة أخرى، وقد كشف فان ديزل عن أبرز السيارات في مجموعته الخاصة في مقابلة صحفية أخيرة.

أشار الممثل بعمر 53 عاماً أن سيارته المفضلة للقيادة اليومية هي رنج روفر لكونها مناسبة تماماً لأطفاله الثلاثة بعمر 13 و11 و6 أعوام، وبالفعل هي سيارة تتمتع بداخلية فاخرة بمقاعد خلفية رحبة ومحرك اقتصادي نسبياً، 3.0 لتر 6 سلندر تيربو بتقنية هايبرد مخففة.

وصرح فان ديزل إن من فوائد مشاركته في أفلام السرعة والغضب هو اقتنائه لواحدة من سيارات كل فيلم في السلسلة، أبرزهم سيارة “تانترم”، وهي دودج تشارجر 1970 مجددة ومعدلة بمحرك V8 سعة 9.0 لتر بقوة هادرة 1650 حصان.

ولكن السيارة المفضلة لفان ديزل هي في الواقع شيفروليه شيفيل SS موديل 1970 التي شاركت في آخر مشهد في جزء 2001 من السلسلة، والتي تعكس الفترة الذهبية للسيارات العضلية في السبعينات، بمحرك LS6 كبير بقوة 450 حصان وعزم 678 نيوتن متر.