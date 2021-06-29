أوروبا تريد حظر سيارات البنزين والديزل بموعد أقرب من المتوقع

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – وضحت أوروبا منذ أعوام أنها جادة جداً حيال استراتيجية خفض الانبعاثات الكربونية الصادرة عن مصانعها وطرقها والتحول لقارة محايدة كربونياً بالكامل بحلول 2050، ويبدو أن خطة مناخية جديدة قد يتم الإعلان عنها الشهر القادم لقتل محركات البنزين والديزل في موعد أقرب مما توقعنا.

الخطة ليست نهائية بعد، ولكن إحدى بنودها تستهدف خفض الانبعاثات الكربونية بـ 60% بحلول 2030، مقارنة بالهدف الأصلي بـ 40%، والأبرز من ذلك أن الخطة تمهد لإزالة الانبعاثات الكربونية بشكل كامل 100% بحلول 2035، ما يعني حظر جميع محركات البنزين والديزل.

في حالة الموافقة على المقترح، سيتم إجبار صانعات السيارات على التعجيل بخططهم الكهربائية في الأعوام القادمة، ولكن انتقد البعض هذا الاقتراح لكون القارة غير مجهزة للتحول إلى الكهرباء بشكل حصري خلال 14 عام فقط، خاصة من ناحية البنية التحتية.

كما أن شركات السيارات نفسها قد لا تكون جاهزة لخطوة كهذه في واحدة من أهم الأسواق العالمية للسيارات، وقد يتم أخذ كل هذه العوامل في الحسبان عند مناقشة القرار هذا الأسبوع في البرلمان الأوروبي.. لننتظر ونرى.