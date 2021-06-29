نصائح لحماية طبلون السيارة من التشقق في الصيف

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – مع ارتفاع درجات الحرارة بشدة في فصل الصيف تتأثر العديد من أجزاء السيارة الهامة بالسلب، ومن أبرز هذه الأجزاء هو طبلون السيارة، حيث تتسبب أشعة الشمس الحارقة وارتفاع درجات الحرارة إلى حدوث تشققات به، وهو ما يشوه الشكل الجمالي لمقصورة السيارة، وبالتالي تفقد الكثير من قيمتها عند البيع.

لذلك نقدم لكم اليوم خلال السطور التالية نصائح هامة لحماية طبلون السيارة من الإصابة للتشققات خاصة خلال فصل الصيف، وهي كالتالي:

– قم بركن السيارة دائماً فقط في الأماكن المظللة وعدم تركها أسفل أشعة الشمس القوية خاصة خلال فصل الصيف

– إذا اضطررت لركن السيارة تحت الشمس عليك بوضع عواكس لأشعة الشمس على الزجاج، حيث تساعد هذه العواكس على منع تسرب أشعة الشمس لداخل السيارة، ومن ثم لا تصل الأشعة والحرارة إلى طبلون السيارة.

– يُفضل وضع مقدمة السيارة بعكس اتجاه الشمس، لأنه في هذه الحالة لن يتعرض الطبلون للأشعة بشكل مباشر.

– ينصح بترك جزء من النوافذ الأمامية والخلفية للسيارة مفتوحة قليلاً بقدر حوالي 2 سنتم، وهو ما يساهم في التقليل من درجة الحرارة الداخلية للسيارة وإخراج الحرارة المرتفعة بقدر كبير.

– حافظ على نظافة الطبلون من الأتربة والشوائب والسوائل التي قد تُسكب عليه.

– قم بمسح طبلون السيارة في المساء بالقليل من الزيوت المرطبة.

– حاول قدر الإمكان تجنب القيادة في الأوقات المشمسة الحارة للحفاظ على طبلون السيارة من التشقق.