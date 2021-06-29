تويوتا تعلن موعد إطلاق سيارتها الرياضية Yaris Cross.. مواصفات شرسة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت شركة تويوتا عن إطلاق سيارتها Yaris Cross الجديدة من فئة الموديلات الرياضية متعددة الأغراض SUV، في الأسواق خلال سبتمبر القادم.

وأوضحت الشركة اليابانية أن سيارتها الصغيرة تزيد في الخلوص الأرضي عن الموديل التقليدي بمقدار 30 ملم، كما تظهر بشخصية تصميمية مستقلة وملامح مفتولة العضلات على مبيت العجلات مربع الشكل.

وتقف سيارة الأراضي الوعرة خماسية المقاعد البالغ طولها 4.18 متر على جنوط قياس 18 بوصة، كما تسع 397 لترا من الأمتعة خلف الغطاء الخلفي العريض.

وتعتمد السيارة في الدفع على نظام هجين من محرك بنزين سعة 1.5 لتر وبقوة 67 كيلووات/91 حصانا مع محركين كهربائيين.





وبتضافر جهود جميع المحركات تصير القوة 85 كيلووات/116 حصانا، يمكن توزيعها على العجلات الأربع في بعض النسخ.

وتتسارع السيارة بفعل هذه القوة من الثبات إلى 100 كلم/ساعة في غضون 11.2 ثانية وتنطلق بسرعة قصوى 170 كلم/ساعة. وتستطيع السيارة القيادة لبضعة كيلومترات فقط معتمدة على المحركات الكهربائية. ويبلغ متوسط استهلاك السيارة من الوقود 4.3 لتر/100 كلم.