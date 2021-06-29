أحدث تسريبات لنسخة "استثنائية" من طراز أودي الكهربائي E-TRON

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - طراز أودي E-TRON يعتبر حاليا المنافس الأقوى لسيارات تسلا ضمن فئة SUV، ما يجعل المهتمين بهذه الفئة في حالة ترقب للنسخ الأحدث منها.

وحسب موقع "موتور وان"، ظهرت تسريبات بشأن الطراز تتعلق بالنسخة القادمة منه، التي اتضح أنها تصل رسميا في عام 2023، وأنها ستكون نسخة تحديث منتصف جيل، "فيس ليفت".

وذكر الموقع الأمريكي المتخصص بأخبار السيارات، أنه وفق التسريبا، سيحظى الطراز بتحديثات متنوعة على مستوى التصميم الخارجي والقدرات الكهربائية.

ويشمل ذلك منحه بطارية جديدة، يتوقع أن تمنح المحرك القدرة على السير حتى مسافة تصل لما يزيد عن 373 ميل على شحنة واحدة.









مع العلم بأن بطارية النسخة الحالية من الطراز، تضخ طاقة بمعدل 95 كيلوات في الساعة، وتمنح الطراز نطاق سير حتى 249 ميل على شحنة واحدة.

وستطرح أودي النسخة الفيس ليفت من طراز E-TRON عام 2023 على أن يستمر تواجدها بالأسواق حتى 2025.

"تسلا الألمانية"

وتستعد أودي الألمانية للتحول للعمل بمحركات كهربائية بالكامل بحلول 2026، وفق خطتها المستقبلية لتصبح ماركة مصنعة للسيارات الكهربائية.

وقال موقع "موتور وان" المختص بأخبار السيارات، تطرح أودي في 2026 آخر سيارة تعمل وفق محركات الاحتراق الداخلي.

وقال ماركوس دوسمان المدير التنفيذي لأودي، إن آخر سيارة تحمل بمحرك جازولين أو ديزل ستصنعها شركته ستكون في العام المذكور.

وأضاف، الأمر يشمل أيضا السيارات العاملة بمحركات هجينة، نظرا لأنها مكونة من محرك احتراق داخلي يدعمه محرك كهربائي بشكل ثانوي.