انتظر قليلا.. تحذير "رسمي" من تحديثات سناب شات

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تفاجئ الملايين من مستخدمي تطبيق سناب شات لتبادل الصور والفيديوهات والرسائل بوجود مشكلة تقنية عقب إجراء تحديثات أمس الإثنين.

واشتكى مستخدمون في العديد من المناطق حول العالم من تعطل حسابات سناب شات الخاصة بهم، وعدم تمكنهم من الولوج إليها مباشرة عقب تحميل التحديث الجديد.



وأفاد بيان صادر عن حساب الدعم الخاص بـ"سناب شات" بأن الشركة على علم بوجود مشكلة في أحدث إصدار من سناب شات المتوفر في متجر أبل.

وقالت الشركة في رسالتها "انتظر قليلا، نحن نبحث في الأمر، ونعمل على إصلاحه".

وفي ضوء ذلك، أوصى الخبير التقني سالم الدلبحي، في تغريدة عبر حسابة على شبكة تويتر بعدم إجراء التحديثات الجديدة لتطبيق سناب شات أو تسجيل الخروج، لتفادي الخلل الذي يحول دون القدرة على الدخول للحساب مرة أخرى.

فيما كتب مغردون عن المشكلة، إذ قال باسم عبدالعزيز الرشيد : ”تنبيه مهم، لاتحدث سناب شات، فيه مشاكل من ضمنها الخروج المفاجئ للتطبيق بمجرد فتحه، فانتبه تحدث التطبيق حاليا".

وغرد معلق باسم عبدالله السبع: ”انتبه تسوي تحديث لتطبيق سنابشات راح يتعطل التطبيق عندك لا تحدث".

ويعد سناب شات من التطبيقات الأكثر استخداما بين المراهقين والشباب.

قصة سناب شات

أنشئ تطبيق سناب شات على يد ثلاثة من الطلاب هم إيفان شبيجل، وبوبي ميرفي، وريجي براون، في عام 2011.

القصة بدأت عندما ذهب ريجي براون إلى شبيجل يخبره أنه لديه فكرة عن تطبيق جديد يسمح بحذف الصور بعد استعراضها لمدة 24 ساعة، على الفور رحب شبيجل بالفكرة وشرع في تنفيذها.

احتاج الصديقان إلى شريك ثالث لديه خبرة في البرمجيات وهنا جاء دور بوبي ميرفي، وتم إصدار التطبيق لأول مرة في يوليو/ تموز 2011 من داخل غرفة معيشة شبيجل.

سناب شات.. بداية خاطئة وخلافات

في البدء كان يطلق على التطبيق اسم "Picaboo"، إلا أنه تم إخطار المؤسسين بأن شركة أخرى كانت قد سجلت بالفعل بنفس الاسم.

لم تقف الأزمات عند هذا الحد، حيث بدأت الخلافات تعرف طريقها نحو الأصدقاء الثلاثة.

في 8 مايو/ أيار 2012، طالب ريجي براون بإعادة التفاوض على حصته العادلة فيما يتعلق بملكية الشركة، إلا أن شبيجل عبر مجموعة من المحامين أكد أن براون لم يساهم في اختراع المنتج من الأساس، وبالتالي لا يحق له الحصول على شيء.

وبعد سجال قانوني توصلوا إلى اتفاق بالتحديد في سبتمبر 2014، حيث حصل براون على حصة بلغت 157.5 مليون دولار.

سناب شات ومراحل التطوير

في 29 أكتوبر/ تشرين الأول 2012، أطلق تطبيق سناب شات رسميا من خلال متجر أندرويد، وفي أكتوبر/تشرين الأول 2013، وبعد ذلك تم إطلاق خاصية Stories.

وقدم سناب شات لأول مرة خاصية Geofilters للجمهور في أغسطس/ آب 2014، وفي نهاية نفس الشهر أصبح 40٪ من البالغين في الولايات المتحدة يستخدمون التطبيق بشكل يومي.

كما قدم ميزتي Discover و Lenses المعروفة أيضا باسم الفلاتر في مطلع 2015.

وفي نهاية يناير/ كانون الثاني 2015، وصل تطبيق سناب شات إلى حوالي 75 مليون مستخدم، وعلاوة على ذلك ظهرت Snapstreaks في 29 مارس/ آذار 2016.

وفي عام 2017 قدمت سناب شات أداة إعلانية سناب أند ستور التي تتيح للشركات التي تستخدم geostickers تتبع ما إذا كان المستخدمون يشترون منتجاتهم أو يزورون متجرهم.

أما في يناير/ كانون الأول 2018، أدخلت سناب شات استخدام التشفير من طرف إلى طرف في التطبيق ولكن للصور والفيديوهات فقط.

كما أعلنت سناب شات في 13 نوفمبر/ تشرين الثاني 2018، عن إطلاق متجر سناب، حيث يبيعون بضائع Bitmoji المخصصة من قبل الصور الرمزية من المستخدمين وأصدقائهم.

وصل عدد مستخدمي التطبيق نحو 500 مليون مستخدم حول العالم، بمعدل لقطات وصل إلى 4 مليار لقطة في اليوم.

عروض استحواذ على سناب شات

بعد حوالي عامين من إطلاق سناب شات، حاول مؤسس فيسبوك شراء التطبيق مقابل 3 مليارات دولار لكن عرضه قوبل بالرفض.

كما عرضت جوجل الاستحواذ على التطبيق مقابل 30 مليار دولار، لكن تم رفضه العرض أيضا.