سيارات لامبورجيني في مهمة "غريبة جدا" بمطار بولونيا.. لقطات رسمية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت ماركة لامبورجيني الإيطالية عن أحدث نسخها تطرحها لخدمة إرشاد الطائرات بمطار بولونيا جولييلمو ماركوني من طراز Huracan Evo.

وتجدد ماركة لامبورجيني شراكتها مع مطار بولونيا للمرة السابعة على التوالي، بالتزامها بإمداد المطار بسيارات رياضية ذات أداء عالي لإرشاد الطائرات لأماكن الركن عقب الهبوط، ولأماكن الإقلاع.

ونقل موقع "موتور وان" المختص بأخبار السيارات اللقطات الرسمية لأحدث نسخة تقدمها لامبورجيني لهذه المهمة من سيارات Huracan Evo أثناء إرشادها للطائرات بالمطار الإيطالي.









وأوضح الموقع أن النسخ التي تطرحها لامبورجيني لهذه المهمة من سيارات Huracan Evo تصنع بمواصفات خاصة تتناسب مع هذا النوع المهمات، من ضمنها لون مميز وقوة سحب أعلى.

ويستمر العقد الجديد بين لامبورجيني والمطار الإيطالي حتى 7 يناير/كانون الثاني 2022.



