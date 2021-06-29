Valkyrie AMR Pro.. أستون مارتن تزيح الستار رسميا عن طرازها الخارق

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أزاحت ماركة أستون مارتن الستار عن أحدث نسخة من طرازها الخارق Valkyrie AMR Pro بقوة هائلة.

ونقل موقع "موتور وان" اللقطات الرسمية لطراز Valkyrie AMR Pro الجديد كليا، الذي يطرح امتدادا للنسخة التي طرحتها أستون مارتن من الموديل نفسه عام 2018.

وتختلف النسخة الجديدة من الطراز عن نسخة 2018، في تخلي أستون مارتن عن طرحها بمحرك هجين لتخفيف وزن الطراز ومنحه القدرة على الانطلاق بشكل أكبر.









وتعمل نسخة 2022 الأحدث من طراز Valkyrie AMR Pro بمحرك V12 بسعة 6.5 لتر ينتج قوة 1000 حصان، أقل من قوة محرك النسخة السابقة الذي كان ينتج قوة تتخطى 1,100 ألف حصان.

وأضافت أستون مارتن طول إضافي للنسخة الأحدث من الطراز بمقدار 10.5 بوصات، للمنطقة الخلفية والأمامية، مع تعزيز قدرات تدفق الهواء للطراز للحصول على أفضل أداء ممكن عند انطلاقه على أقصى سرعة.





وحتى الآن لم تعلن أستون مارتن عن النسخ التي ستتوفر من طراز Valkyrie AMR Pro للبيع، وتكلفته الرسمية.