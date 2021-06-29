أسعار الذهب في السعودية اليوم الثلاثاء 29 يونيو 2021

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تراجعت أسعار الذهب في السعودية، صباح اليوم الثلاثاء 29 يونيو 2021، بالتزامن مع هبوط أسعار المعدن النفيس عالميا.

وانخفض سعر جرام الذهب عيار 24 في السعودية خلال التعاملات المبكرة من صباح الثلاثاء، لمستوى 214.37 ريال سعودي (57.16 دولار).

وهبط سعر جرام الذهب عيار 21 في السعودية (الأكثر تداولا في المملكة) إلى نحو 187.57 ريال ( 50.02 دولار).

كما تراجع سعر جرام الذهب عيار 18 في السعودية، إلى نحو 160.77 ريال (42.87 دولار).

وعن أسعار الذهب الاقتصادي في السعودية، الأحد، سجل سعر جرام الذهب عيار 14 ، نحو 125.05 ريال (33.35 دولار).

سعر الأوقية والجنيه الذهب

وانخفض سعر الأوقية في السعودية، إلى نحو 6667.5 ريال (1778 دولارا).

كما هبط سعر الجنيه الذهب في السعودية (8 جرامات من عيار 21)، إلى نحو 1500.56 ريال (400.15 دولار).

أسعار الذهب عالميا

وجرى تداول الذهب داخل نطاق ضيق في تعاملات الإثنين، وسط إحجام من المستثمرين في ظل الرسائل المتباينة من مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي بشأن تشديد السياسة النقدية، إلا أن ضعف الدولار حد من خسائر الذهب.

وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.1% إلى 1778.26 دولار للأوقية بحلول الساعة 0911 بتوقيت جرينتش.

بينما ارتفعت عقود الذهب الأمريكية الآجلة 0.1% إلى 1779.10 دولار.

وقال اولي هانسن المحلل ببنك "ساكسو": "يمر الذهب بفترة أزمة في الثقة.. يكافح للعودة من جديد لمستوى 1800 دولار".

وأضاف:" يبدو أن السوق مقتنعة تماما برأي مجلس الاحتياطي الاتحادي أن التضخم أمر عارض وأنه لا حاجة للقلق حيال فترة تضخم طويلة".

ومني الذهب بأكبر خسارة يومية في 5 أشهر بعدما أشار مجلس الاحتياطي إلى أنه يتوقع تشديد السياسة النقدية أبكر مما هو متوقع، لكن جيروم باول رئيس المجلس قال إن التضخم لن يكون العامل الوحيد في قرار أسعار الفائدة.

وحد من خسائر الذهب اليوم هبوط مؤشر الدولار 0.1% مقابل 6 عملات رئيسية.