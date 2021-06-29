الاتحاد السعودي للسيارات يوقع إتفاقية ليشارك الطلاب في سباقات السيارات بالمملكة

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – وقّع الاتحاد السعودي للسيارات والدرجات النارية مذكرة تفاهم مع جامعة الملك عبدالعزيز بجدة، بهدف تطوير المواهب المحليّة والمساهمة في تولّيها أرفع المناصب في الأحداث الرياضية التي تستضيفها المملكة.

وسيتم ذلك من خلال مشاركتهم في تنظيم أبرز الأحداث العالمية في رياضة المحركات والتي تستضيفها المملكة وعلى رأسها جائزة السعودية الكبرى للفورمولا 1 وبطولة الفورمولا إي ورالي داكار والراليات الصحراوية وسلسلة إكستريم إي الكهربائية، بجانب البطولات المحلية الأخرى.

تفاصيل التدريب

سيخضع الطلاب لبرنامج تدريبي مكثّف على أيدي أبرز الاختصاصيين والخبراء العالميين بإشراف مباشر من الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية، وستُلقى على عاتقهم مسؤوليات في التنظيم والإشراف على استضافة الأحداث العالمية لرياضة المحركات، على أن يستمر هذا التعاون بين الاتحاد والجامعة لحين بلوغ أهداف أعلى مع استضافة الحدث تلو الآخر.

وقال صاحب السمو الملكي الأمير “خالد بن سلطان العبدالله الفيصل” رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية: “سعداء اليوم بتوقيع مذكرة تفاهم مثمرة بحول الله وقوته مع جامعة الملك عبدالعزيز بجدة، نحو بناء جيل قادر على تنظيم واستضافة أكبر وأهم الأحداث العالمية الرياضية التي تستضيفها بلادنا في هذه الفترة وخصوصا في مجال عالم السيارات والمحركات ومنها الحدث المنتظر بطولة العالم للفورمولا 1، والتي ستزور المملكة العربية السعودية للمرة الأولى شهر ديسمبر القادم، وستصطحب معها نخبة السائقين والمهندسين والتقنيّين والمصنّعين والفرق العالمية”.

وأضاف سموّه: “لقد وضعنا على عاتقنا في الاتحاد تنفيذ رؤية قادتنا بقيادة مولاي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو سيدي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان – حفظهما الله – والهادفة لتمكين شباب وشابات هذا الوطن الغالي ومنحهم الفرصة المواتية لدخولهم في سوق العمل السعودي عبر تدريبهم وصقل موهبتهم وليجمعوا بين العلم والممارسة في وقت واحد”.

واختتم: “ما هذه المذكرة النوعية إلا فرصة سانحة لإفساح المجال أمام طلاب الجامعة ليكونوا أعضاء فعّالين في فرق العمل التي ترسم خطى مجال أعمال الرياضة وفعالياتها في المملكة”.