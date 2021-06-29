مخاطر إهمال تغيير زيت ناقل الحركة ومؤشرات تلفه

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – يعتبر زيت القير “ناقل الحركة” من أهم العناصر اللازمة لعملية حركة السيارات وسرعتها أثناء القيادة على الطرق، حيث يقوم زيت ناقل الحركة بالعديد من الوظائف الهامة، ومنها تزييت التروس داخل القير، مما يحفظها من التآكل، وامتصاص الحرارة العالية داخله، وتنظيفه من الشوائب والجسيمات الصغيرة.

وعلى الرغم من الأهمية الكبيرة لزيت ناقل الحركة، إلا أن كثير من قائدي السيارات يهملون فحصه وتغييره عند انتهاء صلاحيته، وهو ما يسبب خطورة عالية على أجزاء ناقل الحركة، وقد يسبب تلفه بالكامل.

فمع مرور الوقت يفقد الزيت خصائصه وتزيد الاتساخات به، ويفقد القدرة على القيام بوظائفه، كما يؤثر بالسلب أيضاً على سلوك القيادة، لذا نقدم لكم خلال السطور التالية أبرز المؤشرات على تلف زيت ناقل الحركة.

– عدم السلاسة في تغيير التعشيقات، خاصة مع ناقل الحركة اليدوي.

– صعوبة إجراء التعشيقة الأولى والثانية، خاصة إذا كان الزيت باردا، وهو ما يشعر معه قائد السيارة بثقل في نقل الحركة، وقد يظهر ذلك على شكل ارتعاش في حال ناقل الحركة الأوتوماتيكي.

– صدور أصوات غريبة عند تغيير التعشيقة.

ونصح الخبراء بضرورة تغيير زيت ناقل الحركة بعد السير لمسافة تتراوح من 40 ألف إلى 60 ألف كلم، واستمرار فحصه ومتابعة مواعيد تغييره بشكل منتظم.