نصائح تجنبك تعطل السيارة بشكل مفاجئ أثناء القيادة

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – يواجه قائدي السيارات أحياناً بعض المشاكل والأعطال تصيب سياراتهم، أحد أبرز هذه المشاكل تعطل السيارة فجأة أثناء القيادة على الطرق، وهو ما قد يسبب مشاكل كبيرة خاصة إذا تعطلت السيارة أثناء السفر مع عدم وجود مركز صيانة قريب.

لذلك نقدم لكم اليوم نصائح هامة يجب إتباعها لتجنب تعطل سيارتك فجأة على الطريق، وهي كما يلي:

1- الصيانة الدورية

يجب عليك إجراء الصيانة الدورية لسيارتك في مواعيدها المقررة، وتغيير القطع التالفة أو التي انتهى عمرها الافتراضي، حيث أن الخدمات المنتظمة في موعدها ستساعدك على تجنب تعطل السيارة.

2- زيت المحرك

يعتبر زيت المحرك من أهم العوامل التي تحافظ على محرك السيارة من التلف، وتساعد على عمله بكفاءة عالية، لذا يجب عليك فحصه وتغييره في مواعيده المقررة.

3- إصلاح الأضرار

يجب عدم تجاهل الأعطال التي تظهر في السيارة أثناء قيادتك وتؤخر إصلاحها، وذلك كي لا تتفاقم وتتسبب في تلف المزيد من الأجزاء، مما يكلفك الكثير من الأموال في إصلاحها.

4- اللمبات التحذيرية

يجب أيضاً عدم تجاهل إضاءة اللمبات التحذيرية في لوحة العدادات، لأنها تدل على وجود مشكلة في السيارة، ويجب عليك الكشف عليها بأسرع وقت ممكن، وإصلاح سبب المشكلة.

5- القيادة بشكل صحيح

تؤثر طريقة قيادتك للسيارة على الأجزاء الحيوية بها، فالقيادة المعتدلة السلسلة هي الأفضل للمحافظة على السيارة، وعلى سبيل المثال، حاول تجنب التوقفات المفاجئة والانطلاق السريع، وعدم الضغط على المكابح بقوة.