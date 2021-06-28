شاهد سباقات تسارع بين دودج تشارجر للشرطة وتشالنجر هيلكات

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – شاركت الشرطة المحلية في مدينة كولورادو الأمريكية في سباقات تسارع مثيرة بسيارة دودج تشارجر من الأسطول الرسمي للشرطة أمام سيارتي دودج تشالنجر هيلكات ريداي وتشالنجر هيلكات.

بالطبع التشارجر لا تُقارن من ناحية الأداء بالسيارتين، حيث تعتمد هذه النسخة على محرك V6 سعة 3.6 لتر بقوة 292 حصان، مقارنة بمحرك V8 سعة 6.2 لتر بسوبرتشارجر لنسخة تشالنجر ريداي بقوة 797 حصان، أو نفس المحرك في تشالنجر هيلكات القياسية بقوة 707 حصان.

بإمكانكم متابعة سباقات التسارع لربع ميل في الفيديو المرفق، والنتيجة هي فوز سهل لسيارات تشالنجر، ولكن المختلف هنا أن هذا سباق نادر أمام سيارة شرطة في بيئة منظمة وقانونية، حتى لو كانت المنافسة غير عادلة.