سونو موتورز تتحدى تسلا بسيارة "الخلايا الشمسية"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - طرحت شركة "سونو موتورز" سيارتها Sion المدمجة، التي تعتمد على نظام دفع كهربائي يتم توليده بواسطة الخلايا الشمسية.

وأوضحت الشركة الألمانية، أن باكورة إنتاجها من السيارات الكهربائية تعتمد على تقنية الخلايا الشمسية، والتي تتألف من 250 وحدة تم تثبيتها في الجسم المصنوع من اللدائن البلاستيكية.



وتبلغ الخلايا الشمسية بالسيارة في أحسن الأحوال الطقسية مدى سير يصل إلى 35 كلم.

وبفضل المحرك بقوة 120 كيلووات/163 حصانا تصل السرعة القصوى للسيارة إلى 140 كلم/س.

وتعتمد السيارة على بطارية سعة 54 كيلووات ساعة، تصل بالسيارة إلى مدى السير 305 كلم.

ويبلغ طول السيارة المتوفرة باللون الأسود فقط4.47 متر، كما توفر مساحة لخمسة أشخاص، وسعة 650 لترا من الأمتعة.

ومن المقرر طرح السيارة Sion الجديدة في الأسواق خلال عام 2023 بسعر يبدأ من 25 ألف و500 يورو فقط.

وتجري مجهودات شركات السيارات على قدم وساق لتمديد مساحات خلايا الطاقة الشمسية لتتجاوز السقف وتمتد على غطاء حيز المحرك وصندوق الأمتعة، مع العمل على جعلها غير مرئية لعدم التأثير على المظهر الجمالي للسيارة.