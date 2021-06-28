وضع مقدمة كاديلاك اسكاليد 2021 على شيفروليه سيلفرادو

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – كاديلاك كانت من أوائل علامات السيارات التي طرحت سيارة بيك أب فاخرة في الأسواق، إسكاليد EXT، والتي تواجدت في أسواق محددة مثل أمريكا والشرق الأوسط والمكسيك.

ولكن كاديلاك اضطرت لإيقاف البيك أب في 2023 للضعف الشديد في مبيعاتها، خاصة في السوق الأمريكي، أهم سوق للبيك أب في العالم، ولكن من الواضح أن البعض يرغب في عودة الموديل المثير ولو بشكل معدل، وهو ما نراه في في الصورة المرفقة.

هذه السيارة المعدلة ناتجة عن الدمج بين جسد شيفروليه سيلفرادو جديدة ومقدمة كاديلاك إسكاليد 2021، وقد أشرفت على العملية شركة Dom’s Garage في مدينة ميامي الأمريكية.

من الواضح أن الشركة بذلت قصارى جهدها لتحقيق التناسق بين سيلفرادو وإسكاليد، كما نرى طلاء أحمر لا بأس بها وجنوط جديدة.. ما رأيكم بالنتيجة؟