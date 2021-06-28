قارن بين فولكس واجن ID.Buzz الإنتاجية والكونسيبت

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – بعد أشهر من الصور التجسسية لفولكس واجن ID.Buzz الكهربائية بالكامل بتمويهات كثيفة، ظهرت السيارة للمرة الأولى بدون تمويهات أثناء اختبارها.

مقدمة السيارة تأتي بمصابيح أمامية مشابهة لموديلات ID الأخرى لفولكس واجن، مع مصابيح نهارية LED على شكل U وشريط من الكروم الذي يصل بين المصابيح الأمامية، وشبك أمامي مزيف أسود.. مع ذلك التصميم مختلف بشكل كبير عن النسخة الاختبارية، والتي أرفقنا صورة لها بالأسفل، وقد بعتبرها البعض تراجعاً محبطاً عن تصميم الكونسيبت.

وقد أكدت فولكس واجن على إنتاج الفان الكهربائية الجديدة خلال 2022، مع توافرها ببطاريات 48 أو 111 كيلوواط\س بمدى أقصى 550 كيلومتر للشحنة الواحدة.

نعلم أن الفان ستشارك بعض مواصفات الداخلية مع ID.3 و ID.4، مثل شاشة العدادات الرقمية والشاشة اللمسية الكبيرة للنظام الترفيهي.. ومن المتوقع توافر نسخ تجارية وأخرى للركاب، بقاعدة عجلات طويلة أو قصيرة العام القادم.