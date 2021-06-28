شركة ستروين تعلن عن إطلاق سيارتها DS4 الجديدة في الأسواق خلال الربع الأخير من العام الجاري

محمد الفلاح - الإثنين 28 يونيو 2021

أعلنت شركة ستروين عن إطلاق سيارتها DS4 الجديدة في الأسواق خلال الربع الأخير من العام الجاري بسعر 28 ألفا و900 يورو.



وأوضحت الشركة الفرنسية أن السيارة الجديدة تمزج بين عناصر تصميمية من موديلات الهاتشباك، والكوبيه والموديلات الرياضية متعددة الأغراض SUV.

ويبلغ طول السيارة الجديدة 4.40 متر، كما تقف على جنوط قياس 20 بوصة. وتؤكد السيارة على طابعها الرياضي من خلال الخطوط التصميمية الانسيابية، ومصابيح الضوء النهاري، والعديد من حليات الكروم، والمكونات المطلية باللون الأسود.

ويظهر حول الشاشات الرقمية في المقصورة الداخلية عدد قليل من المفاتيح، والعديد من الأسطح الأنيقة، والمواد عالية الجودة.

ويتنوع برنامج الدفع بين محركات البنزين والديزل ونظام الدفع الهجين لتغطي السيارة نطاق قوة يمتد من 96 كيلووات/130 حصانا إلى 165 كيلووات/225 حصانا.

وتتيح البطارية سعة 12.4 كيلووات/ساعة في النسخة الهجين Plug-In الوصول إلى مدى سير يبلغ 50 كلم، وتقليص استهلاك السيارة من الوقود إلى معدل 1.2 لتر/100 كلم.

ويبلغ استهلاك السيارة من وقود الديزل 4.6 لتر/100 كلم، ومن البنزين ما يتراوح بين 5.8 6.4 لتر/100 كلم.