أسباب صدور أصوات مزعجة من فرامل السيارة وطريقة معالجتها

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – من المشاكل الشائعة التي قد تواجه السائقين هي صدور أصوات مزعجة من مكابح السيارة أو الفرامل، ونظراً لأهمية الفرامل العالية لكونها من أبرز الأجزاء الهامة في السيارة ووسيلة الأمان الأولى لها، فإنه يجب فحص سبب هذه المشكلة وعلاجها على الفور.

ولعدم دراية بعض قائدي السيارات بأسباب حدوث هذه المشكلة، نقدم لكم اليوم خلال السطور التالية أبرز أسباب صدور الأصوات المزعجة من المكابح وكيفية معالجتها.

1- إذا تعرضت فحمات الفرامل للتآكل والتلف، وفي هذه الحالة يجب تغيير الفحمات بالكامل، كي لا تتسبب في تلف أقراص الفرامل، أو لزيادة مسافة الكبح.

– إذا تعرضت أقراص الفرامل للتآكل والاعوجاج، في هذه الحالة يجب إعادة “خرط” أقراص الفرامل، وإعادة تركيبها مرة ثانية بعد تغيير الفحمات، أو تغيير قرص الفرامل بالكامل إذا تم خرطه سابقاً.

– في حال تفكك أحد براغي أقراص الفرامل فإنه يسبب هذا الصوت المزعج، وكل ما عليك فعله هو إعادة ربط البراغي بإحكام.

– في حال وجود صدأ على أقراص الفرامل (الهوبات) فإنها تصدر أصوات مزعجة لاحتكاكها مع فحمات الفرامل عند الضغط على دواسة الفرامل، وكل ما عليك فعله هو استخدام “الشحم” في عمل طبقة عازلة بين فحمات وأقراص الفرامل، وبذلك يتوقف الصوت.