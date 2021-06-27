هافال H6 2021 بدون دفعة أولى أو هامش ربح أو رسوم إدارية “عروض الصيف”

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – تمتع بأفضل عروض السيارات من شركة توزيع وتسويق السيارات المحدودة، تمويلك بسعر الكاش مع البنك الأهلي على جميع موديلات هافال 2021 – 2022.
السيارة المشمولة في العرض:
- هافال H6 موديل 2021 الجيل الجديد
سعر الشراء النقدي: تبدأ من 70,990 ريال ( بدون الضريبة )
مميزات العرض:
- بدون دفعة أولى.
- بدون رسوم إدارية.
- بدون هامش ربح لعملاء الرواتب.
- صيانة مجانية لمدة سنة أو 30 ألف كم أيهما أسبق.
الشروط والأحكام:
- تطبق الشروط والأحكام.
- العرض ساري حتى 30 يونيو 2021 أو حتى نفاذ المخزون.
صورة السيارة: