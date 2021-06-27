هافال H6 2021 بدون دفعة أولى أو هامش ربح أو رسوم إدارية “عروض الصيف”

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – تمتع بأفضل عروض السيارات من شركة توزيع وتسويق السيارات المحدودة، تمويلك بسعر الكاش مع البنك الأهلي على جميع موديلات هافال 2021 – 2022.

السيارة المشمولة في العرض:

هافال H6 موديل 2021 الجيل الجديد

سعر الشراء النقدي: تبدأ من 70,990 ريال ( بدون الضريبة )

مميزات العرض:

بدون دفعة أولى.

بدون رسوم إدارية.

بدون هامش ربح لعملاء الرواتب.

صيانة مجانية لمدة سنة أو 30 ألف كم أيهما أسبق.

الشروط والأحكام:

تطبق الشروط والأحكام.

العرض ساري حتى 30 يونيو 2021 أو حتى نفاذ المخزون.

صورة السيارة: