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هافال H6 2021 بدون دفعة أولى أو هامش ربح أو رسوم إدارية “عروض الصيف”

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alamir salah eldin 0 تبليغ

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – تمتع بأفضل عروض السيارات من شركة توزيع وتسويق السيارات المحدودة، تمويلك بسعر الكاش مع البنك الأهلي على جميع موديلات هافال 2021 – 2022.

السيارة المشمولة في العرض:

  •  هافال H6 موديل 2021 الجيل الجديد

سعر الشراء النقدي: تبدأ من 70,990 ريال ( بدون الضريبة )

مميزات العرض:

  • بدون دفعة أولى.
  • بدون رسوم إدارية.
  • بدون هامش ربح لعملاء الرواتب.
  • صيانة مجانية لمدة سنة أو 30 ألف كم أيهما أسبق.

الشروط والأحكام:

  • تطبق الشروط والأحكام.
  • العرض ساري حتى 30 يونيو 2021 أو حتى نفاذ المخزون.

صورة السيارة:

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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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