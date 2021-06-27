نصائح هامة لتفادي خطورة الحرارة الشديدة على سلامة القيادة

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – حذر نادي السيارات الألماني ADAC من خطورة ارتفاع الحرارة الشديدة خلال فصل الصيف على السائقين وسلامة القيادة والتي تصل في بعض مناطق المملكة إلى 50 درجة مئوية، مشيراً إلى التأثير السلبي الكبير لها على تركيز قائد السيارة، وتسببها في انخفاض سرعة رد الفعل لديه، مما يزيد من خطر وقوع حادث.

وأشار خبراء النادي إلى وجود بعض الدراسات الحديثة التي تؤكد على أن ارتفاع درجة الحرارة داخل السيارة يزيد من خطر وقوع الحوادث بنسبة تصل إلى 20 %.

ونصح الخبراء الألمان بضبط مكيف هواء السيارة على درجة حرارة تتراوح بين 22 و25 درجة مئوية، وذلك ليتجنب السائقين التأثير السلبي للحرارة الشديدة داخل المقصورة، وللحفاظ على ثبات التركيز أثناء القيادة على الطرق.

وللتخلص السريع من الحرارة المرتفعة داخل مقصورة السيارة نصح الخبراء بفتح الأبواب والنوافذ قبل تشغيل المحرك لدقائق، ثم التحرك بالسيارة حتى يتم طرد الهواء الساخن الموجود بالمقصورة الداخلية، ثم يتم تشغيل المكيف بعد إغلاق النوافذ.

كما نصح الألمان أن يتم ضبط عمل المكيف في بداية التشغيل على وضعية التهوية لبضع دقائق وبأقصى طاقة ممكنة، ثم يتم بعد ذلك ضبط درجة الحرارة المطلوبة.

وللحفاظ على صحة السائقين وعدم تعرضهم إلى التهاب الأغشية المخاطية الذي يصاب به الكثيرين خلال فترة الصيف، فإن عليهم مراعاة عدم توجيه فتحات التهوية مباشرة نحو الرأس أو الجسم.

وتوجيه الهواء البارد إلى الزجاج الأمامي عندما تكون درجة الحرارة الخارجية مرتفعة للغاية، ليتم توجيهها بعد ذلك إلى ركاب السيارة بشكل غير مباشر.