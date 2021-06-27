السير ليلا دون إضاءة أنوار السيارة مخالفة.. وهذه غرامتها

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – جددت الإدارة العامة للمرور السعودي التذكير عبر الحساب الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، أن السير ليلا ممنوع دون إضاءة أنوار السيارة.

وفي التفاصيل، أوضح المرور السعودي في إنفوجراف توضيحي أن أنوار السيارة تعتبر من أهم عناصر السلامة المرورية لقائد السيارة ومستخدمي الطريق.

وتجدر الإشارة إلى أنه وفقًا لجدول المخالفات رقم 5 بنظام المرور السعودي الجديد، فإن سير السيارة دون استخدام الأنوار اللازمة ليلا أو في الأحوال الجوية التي تكون فيها الرؤية غير واضحة، يعد مخالفة غرامتها لا تقل عن ألف ريال ولا تزيد على ألفي ريال.