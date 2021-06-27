مستوحاة من فيراري 1959.. "آر إم إل" تُطلق سيارتها Short Wheelbase

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - كشفت شركة "آر إم إل" النقاب عن سيارتها الرياضية Short Wheelbase الجديدة المستوحاة من الأيقونة فيراري 250 GT SWB لعام 1959.

وأوضحت الشركة البريطانية أن سيارتها، التي تقدم أعلى مستويات التفرد، تتمتع بملامح الريترو الجذابة، والتي يعكسها شكل شبكة المبرد، وترتيب الأضواء الثلاثية على كلا الجانبين، وقبة التهوية على غطاء حيز المحرك، والاستغناء عن المصادم.

وينطبق الأمر ذاته على المؤخرة مع المصابيح المستقيمة، ومخرجي العادم المزدوجين.



وتعتمد السيارة على جسم من ألياف الكربون بوزن جاف يبلغ 1470 كجم. ويبلغ طول السيارة 4.26 متر، بينما يبلغ عرضها 1.95 متر.

وتعتمد السيارة على سواعد محرك V12 سعة 5.5 لتر وبقوة 485 حصان/568 نيوتن متر لعزم الدوران الأقصى.

وتتضافر جهود المحرك مع ناقل حركة يدوي سداسي التعشيقات، وكلاهما قادم من شركة فيراري الإيطالية. وتتسارع السيارة من الثبات إلى 100 كلم/س في غضون 4.1 ثانية، كما تصل إلى السرعة القصوى 298 كلم/س.

وتمتاز السيارة بمقصورة داخلية خالية من البلاستيك، فكل ما بالمقصورة الداخلية مصنوع إما من سبائك الألومنيوم أو الزجاج أو الجلد. وعلى الرغم من هيمنة الطابع الكلاسيكي على تصميم المقصورة الداخلية، إلا أنها تتمتع بمقاعد قابلة للتعديل الكهربائي، وفرش ألكانتارا، ومكيف هواء، وشاشة لمسية قياس 7 بوصة مع نظام للملاحة وراديو رقمي.

وأشارت الشركة البريطانية إلى أن السيارة الجديدة سوف يتم البدء في إنتاجها خلال الربع الأول من العام القادم ضمن إنتاج محدود يقتصر على 30 نسخة فقط، ولم تفصح عن سعرها حتى الآن.