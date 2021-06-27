موجز ”الخليج 365” للسيارات.. أزمة تسلا ومفاجأة هوندا سيفيك 2022

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - ترصد ”الخليج 365” أبرز أحداث قطاع السيارات خلال الساعات الماضية، في إطار تقديم خدمة مميزة إلى القارئ تغطي تطورات القطاع المهمة.

نجحت شركة بورش في كسر الرقم القياسي المسجل لأسرع سيارة تصنيعية على مضمار "نوربرجرينج" الألماني عبر طرازها الرياضي 911 GT2 RS.

تعتزم شركة صناعة السيارات الكهربائية الأمريكية تسلا سحب أكثر من 285 ألف سيارة كهربائية تم بيعها في الصين.

فاجأت مازدا الأسواق اليوم بقرار تحويل سيارتها الشهيرة MX-5 Miata الرياضية إلى "كهربائية" بالكامل.

تحتفل ماركة أستون مارتن بمرور 100 عام على طرحها أقدم سيارة رياضية،طراز Vantage A3، بطريقة مختلفة.

كشفت نتائج دراسة أجرتها شركة فورد للسيارات عن خطورة ترك الأطفال والحيوانات الأليفة داخل سيارة مغلقة وحدهم في طقس حار.

في تجربة استثنائية، قام أحد الخبراء بمجال السيارات عبر قناة يوتيوب باسم Techrex، باختبار مدى صلابة شاشة التحكم الوسطى بسيارات تسلا.

أزاحت هوندا الستار عن نسخة 2022 المنتظرة من طراز سيفيك فئة "هاتشباك"، بمحرك توربيني وناقل السرعة اليدوي ضمن فئاته.

كشفت سوزوكي اليابانية عن الجيل الجديد من طراز Jimny Lite ضمن فئات SUV صغيرة الحجم.