جمس تسخر من قدرات سيارات السيدان بالطرق الوعرة

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – تمتلك جمس إعلان تُجاري جديد يُظهر نسخ خيالية من سيارات الشركات الأخرى الفاخرة والتي لا يُمكنك العثور عليها على الطريق، ففي البداية، هُناك سيارة لامبورجيني هوراكان معدلة عالقة في صحراء صخرية.

وبعد ذلك، هُناك سيارة من الواضح أنها بنتلي كونتيننتال جي تي لكن بشبك يشبه سيارات مايباخ تظهر عالقة في بركة موحلة في الغابات، وهُناك مركبة تشبه جينيسيس G80 عالقة في الكثبان الرملية.

وتستغرق مقاطع السيارات العالقة أول سبع ثوان فقط من الإعلان، وبعد ذلك تركز على طرازات علامتها التجارية الفرعية AT4 المخصصة للطرق الوعرة، لكي تتباهى بتفوقها على جميع أنواع التضاريس الوعرة.

يُذكر أن بداية طرازات AT4 كانت على سيارة سييرا 2019، ومن ذلك الحين، توسعت تشكيلة طرازات AT4 لتشمل تيرين وأكاديا ويوكن وكانيون وسييرا HD.

وفي الختام، أرادت الشركة إثبات أن منتجاتها أكثر قدرة من منافسيها الفاخرين، لكن نعتقد أن هذه المقارنة كانت لتكون عادلة لو كانت ضد مرسيدس جي كلاس ولاندروفر رينج روفر ولكزس LX بدلاً من التنافس مع السيارات التي ظهرت في الإعلان.

