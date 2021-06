شاهد بوجاتي شيرون في سباق مع سيارة فورمولا 1

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – نشهد في مقطع فيديو اليوم أحد أكثر سباقات التسارع غرابة ومتعة على الإطلاق، وهو بين سيارتين قويتين للغاية، إحداها قانونية على الطرق والأخرى مخصصة لسباقات الجائزة الكبرى للفورمولا 1.

نحن نتحدث عن سيارة بوجاتي شيرون الخارقة التي تُنافس سيارة فريق ريد بول ريسينق فورمولا 1 الحائزة على بطولة العالم، وقبل مشاهدة الفيديو دعونا نسرد لكم بعض المعلومات الهامة عن السيارتين.

في البداية، تستمد شيرون قوتها من محرك W16 رباعي التوربو سعة 8.0 لتر بقوة 1,479 حصان مع نظام دفع كُلي وناقل حركة أوتوماتيكي مزدوج القابض، في حين أن سيارة السباق هي RB7 التي تعمل بمحرك V8 سعة 2.4 لتر بـ 18,000 دورة في الدقيقة بقوة تصل إلى 750 حصان، ويتولى قيادتها سائق الفورمولا 1 ديفيد كولتهارد الفائز بجائزة جراند بريكس 13 مرة.

وبالنظر إلى الأرقام، قد تعتقد أن بوجاتي شيرون هي الفائز الأكيد في هذا السباق، لكن يجب ألا ننسى أن RB7 تزن حوالي 650 كجم فقط شاملة السائق، وفي المقابل، تزن شيرون أقل من طنين، مما يمنح سيارة السباق ميزة كبيرة.

