تنظيف فلتر الهواء بدلاً من تغييره: تصرف صحيح أم خاطئ؟

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – يعتبر فلتر الهواء (مرشح الهواء) من أبرز الأجزاء الهامة في السيارة والتي تساعد على عمل المحرك بكفاءة عالية، حيث يعمل على تنقية الهواء الداخل الى المحرك من أى ملوثات مثل الأتربة والغبار والشوائب، مما يساهم في إتمام عملية الاحتراق الداخلي في المحرك بكفاءة تامة.

وعلى الرغم من أهمية الفلتر الكبيرة، إلا أن الكثير من قائدي السيارات يهملون صيانته وتغييره في مواعيده المقررة، وهو ما قد يسبب العديد من المشاكل والأعطال للسيارة، حيث يحد فلتر الهواء المتسخ أو التالف من كمية الهواء المتدفق إلى المحرك، مما يجعله يعمل بجهد أكبر، وبالتالي يستخدم المزيد من الوقود.

وكذلك من أبرز المشاكل التي يسببها انسداد فلتر الهواء، تأخر تشغيل المحرك، وانخفاض عزمه وقوته، وخروج دخان أسود من العادم، لذلك ينصح خبراء السيارات باستبدال فلتر الهواء مرتين في العام أو كل 10.000 كلم، أو وفقاً لما تحدده الشركة المصنعة للسيارة.

ويعمد بعض قائدي السيارات إلى تنظيف الفلتر عوضاً عن استبداله، حيث يقومون بتنظيفه عن طريق توجيه هواء مضغوط نحوه، لكن هذه العملية تتسبب في تدمير الفلتر، لأنها تؤدي إلى توسيع الفتحات الصغيرة جدا به، ما يعني أن الأوساخ والأتربة سوف تمر من خلاله وتسبب الأعطال للمحرك.

أما في حال اضطررت إلى تنظيف الفلتر لسبب ما، يمكنك القيام بذلك عن طريق الاستعانة بجهاز شفط مثل المكنسة الكهربائية أو أداة أخرى لا تلحق به ضرر.