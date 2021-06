“تقرير” رجال الإطفاء متخوفون من السيارات الكهربائية

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – الثورة الكهربائية في عالم السيارات جارية وحقيقية حيث تنفق الشركات الكبرى مليارات الدولارات على تطوير تقنيات السيارات الكهربائية، وتقود علامات تجارية مثل تيسلا هذه الثورة كما تستعد شركات أخرى مثل جمس لإحياء أسماء كلاسيكية مثل همر في شكل سيارة كهربائية، لكن هُناك جانب آخر من القصة، وهو أن السيارات الكهربائية تشكل خطراً كبيراً على كل من رجال الإطفاء وإمدادات المياه عندما تشتعل.

وفقاً لتقرير حديث، فإن حادث وقع مؤخراً لسيارة تيسلا موديل S تطلب من رجال الإطفاء استخدام ما يصل إلى 105,000 لتر من الماء لإطفاء النيران، في حين أن حرائق السيارات العادية تستهلك في المتوسط 1,135 لتراً فقط لإطفائها، ويعود ذلك إلى صعوبة إطفاء حرائق بطاريات الليثيوم أيون والتي تشتعل فيها النيران في درجات حرارة عالية للغاية، وتتطلب كمية هائلة من الماء لإخمادها، ونظراً لزيادة السيارات الكهربائية في الأسواق، فإن ذلك سيضع ضغطاً هائلاً على سلطات مكافحة الحرائق في جميع البُلدان.

وفي الختام، لاحظ رجال الإطفاء أيضاً أن شركات السيارات لا تقدم معلومات كافية بشأن ما هو مطلوب لمكافحة حرائق السيارات الكهربائية، حيث تشير كتيبات تيسلا إلى استخدام كميات وفيرة من المياه فقط، ويُذكر أن الرابطة الوطنية الأمريكية للحماية من الحرائق قامت حالياً بتدريب 250 ألف رجل إطفاء على كيفية إطفاء حرائق السيارات الكهربائية طوال الـ 12 عاماً الماضية، لكن ذلك يترك ما يقرب من 80% من رجال الإطفاء في أمريكا غير مدربين، كما أن مسألة توافر المياه هي مصدر قلق رئيسي آخر لا سيما في المناطق القاحلة.

Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin