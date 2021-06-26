رولزرويس تخطط لإطلاق مزيد من السيارات بأسعار تتخطى 50 مليون ريال

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – أكدت رولزرويس أنها ترغب في تدشين سيارات جديدة مثل بوت تيل كل عامين، والتي استغرقت الشركة أربعة سنوات لتطويرها، وستقوم ببناء 3 نسخ منها فقط كل واحدة منها بسعر 28 مليون دولار (105 مليون ريال)، حيث قال الرئيس التنفيذي للشركة، تورستن مولر أوتفوس، أنه إذا كان هُناك طلب على مثل هذه الطرازات الوحيدة من نوعها والمخصصة، فإن الشركة ستقوم بتكثيف بنائها.

يُذكر أن هذه السيارات الحصرية رأينا منها أيضاً سيارة سويبتايل الوحيدة من نوعها والتي يبلغ سعرها 13.5 مليون دولار (50.6 مليون ريال) ما يعني أن هذه السيارات ستحمل سمة خاصة وهو أن سعرها سيتجاوز الـ 50 مليون ريال.

وفقاً لمولر، فإن عُملاء السيارات الوحيدة من نوعها هم جميعاً عملاء رولزرويس المخلصون، ويلعبون دوراً هاماً في تصميم وتطوير السيارات، مؤكداً أنهم يعرفون العلامة التُجارية جيداً، وكان لديهم الصبر الكافي للانتظار لأربعة سنوات، والعمل بشكل مكثف مع المهندسين والمصممين.

وفي الختام، ستستند هذه الطرازات الحصرية وغالية الثمن إلى هندسة Spirit of Luxury للعلامة التجارية، والتي تسمح بأحجام مختلفة من الهياكل، وبينما تستند بوت تيل على محرك وشاصي فانتوم، إلا أنها تضم ما يقرب من 2,000 قطعة فريدة.