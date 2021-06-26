كيف تستأجر سيارة بأقل التكاليف ؟

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – من المؤكد أننا جميعاً تعرضنا لمواقف تدفعنا لتأجير سيارة، سواء بتعطل سيارتك أو رغبتك بالحصول على سيارة أخرى لسفر أطول وما إلى ذلك.

على الجانب الآخر، هناك من يعتمد على تأجير السيارات بشكل شبه يومي، وفي كل الأحوال نقدم إليك بعض النصائح التي ستجعل تأجير السيارة أمر اقتصادي يوفر عليك النفقات.

إذ تقدم العديد من شركات تأجير السيارات ومحبي السفر تخفيضات كبيرة، لذا إن كنت عضواً في إحداها، تأكد من حصولك على خصومات للأعضاء.

تقدم بعض شركات الطيران والرحلات حزم لراحة المسافر، والتي تتضمن الحصول على خدمات تأجير السيارات بمقابل أقل بكثير مقارنة بالحصول عليها بشكل منفرد.

الحصول على عضوية شركة التأجير سيقدم لك العديد من الخصومات والمميزات الأخرى مثل الحصول على أحدث العروض وغيرها، لذا احرص دائماً على الحصول على عضوية شركة لتأجير السيارات، حتى إذا لم تكن مستأجراً متكرراً.

هذا وبالحديث عن عضوية الشركات، فإن الوفاق لتأجير السيارات (يلو) تقدم مجموعة من المميزات بشكل حصري لأعضائها، حيث توفر نظام عضويات مميز بإسم أميالي، وهو ما يعمل على تقديم تجربة مميزة للغاية خلال الحصول على امتيازات ومكافآت خاصة مثل أيام تأجير مجانية، أو الترقية إلى سيارة أغلى سعراً وأكثر فخامة أو سرعة بشكل مجاني.

كما تتوفر العضوية العائلية، والتي تسمح لك بإضافة زوجتك وأولادك إلى حسابك بنفس الفئة كي يمكن لمختلف أفراد العائلة التمتع بالمميزات ذاتها.

هذا بالإضافة إلى الخصومات المميزة على الحجز الإلكتروني من خلال التطبيق والموقع الخاص بيلو.

الموقع الإلكتروني لـ يلو: اضغط هنا

رقم الحجز: 920002909

تحميل تطبيق يلو للهواتف الذكية: قوقل بلاي – آبل ستور