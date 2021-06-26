مازدا تنافس تسلا.. تحويل أشهر سيارة رياضية إلى "كهربائية"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - فاجأت مازدا الأسواق اليوم بقرار تحويل سيارتها الشهيرة MX-5 Miata الرياضية إلى "كهربائية" بالكامل.

وعرف طراز مازدا MX-5 Miata كأحد أكثر السيارات الرياضية مبيعا على مستوى العالم، وهو أنجح سيارات مازدا على الإطلاق، للأداء المتميز وسهولة القيادة.

وحسب موقع "موتور وان" المختص بأخبار السيارات، قالت مازدا إن النسخة المستقبلية من طراز MX-5 Miata ستعمل بمحرك كهربائي.

يأتي ذلك ضمن خطة مازدا لأن تتحول لماركة مصنعة للسيارات الكهربائية بشكل كامل، بحلول عام 2030 بحسب بيان مازدا.

وتحرص الماركة اليابانية على أن تكون النسخة المستقبلية من موديل MX-5 Miata أكثر خفة في الوزن، وأقل في التكلفة.

أمريكا تودع مازدا 6 ومازدا CX-3

وتودع السوق الأمريكية للسيارات بنهاية العام الجاري، ثنائيا من أبرز السيارات ضمن فئة سيدان وكروس أوفر، هما مازدا 6 ومازدا CX-3.

ونقل موقع "موتور وان" المتخصص بأخبار السيارات، عن شركة مازدا اليابانية، بأن عام 2021 سيكون الأخير للطرازين بالسوق الأمريكية.

وأضاف" الشركة اليابانية تخطط لطرح موديلات ضمن فئة SUV، صاحبة الشعبية الجارفة بالسوق الأمريكية، وهو السبب الرئيسي الذي دفع مازدا لاتخاذ هذا القرار السابق".

كانت مازدا قد طرحت الجيل الحالي من طراز 6 للسوق الأمريكية عام 2012، وانطلق بالأسواق رسميا بحلول عام 2013.