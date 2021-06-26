أستون مارتن تحتفل بمرور 100 عام على طرح أيقونتها Vantage

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تحتفل ماركة أستون مارتن بمرور 100 عام على طرحها أقدم سيارة رياضية،طراز Vantage A3، بطريقة مختلفة.

وحسب موقع "أوتو كار" المختص بأخبار السيارات، كشفت الماركة البريطانية عن طراز خاص جديد من Vantage A3 ستطرحه بعدد محدود من النسخ- ثلاثة- توثق من خلاله هذه الذكرى المميزة.

ويعتبر طراز A3، أقدم موديل رياضي تطرحه أستون مارتن، وظهر للمرة الأولى عام 1921، ويستمر طرحه حتى الآن.













ونسخة الذكرى المئوية تعمل بمحرك AMG V8 توربيني ذو معدل تسارع من صفر حتى سرعة 62 ميلا في الساعة خلال 3.5 ثانية.









وتطرح أستون مارتن النسخ الخاصة الجديدة من موديل A3 في احتفالية اليوم السبت، بخلاف النسخة الأصلية من هذا الموديل.

التحول الكهربائي

وكانت أستون مارتن قدأعنلت، عن إنتاج كل طرازاتها الكهربائية في المملكة المتحدة اعتبارا من العام 2025.

وقال لورانس سترول، الرئيس التنفيذي لشركة صناعة السيارات الفاخرة، خلال مقابلة مع صحيفة "فايننشال تايمز"، "سيتم إنتاج السيارات الرباعية الدفع في ويلز والسيارات الرياضية في جايدون".

وستطرح "أستون مارتن" نسخة هجينة من سيارتها "دي بس إكس" الرباعية الدفع هذا العام، ثم طرازات أخرى اعتبارا من العام 2023 قبل أن تنتج سيارات كهربائية 100% بدءا من العام 2025.

وفي أوائل العام 2020، أنقذ الملياردير الكندي لورانس سترول شركة "أستون مارتن" المعروفة بكونها العلامة التجارية المفضلة للعميل السري جيمس بوند، من الإفلاس.

