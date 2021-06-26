تحذير.. لا تترك طفلك وحيدا داخل سيارة مغلقة في الصيف

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - كشفت نتائج دراسة أجرتها شركة فورد للسيارات عن خطورة ترك الأطفال والحيوانات الأليفة داخل سيارة مغلقة وحدهم في طقس حار.

وحذرت دراسة فورد التي نشرتها عبر مقطع فيديو على قناتها الرسمية على موقع يوتيوب، من أن ارتفاع حرارة الجو قد يحول السيارة لفرن متنقل.

ولإثبات خطورة ترك الأطفال أو الحيوانات الأليفة داخل سيارة في طقس حار، عرضت فورد إحدى سياراتها لدرجة حرارة تصل لـ 35 درجة حرارة مئوية، وبداخلها تمثال لطفل وحيوان أليف من الثلج.

وفي أقل من 20 دقيقة، تعرض التمثال للذوبان بالكامل، مع ملاحظة أن درجة الحرارة داخل السيارة وصلت لـ 50 درجة مئوية، في حين ظلت خارجها كما هي.

وبناء على الدراسة، التي نقلها موقع "موتور وان" حذرت فورد من ترك الأطفال داخل السيارة في يوم حار بعد أن أكدت على تأثير هذا السلبي على الوظائف الحيوية للطفل، وقد يصل الأمر لتعرض الطفل حالة إغماء.



