هوندا تكشف عن أحدث نسخة من "سيفيك 2022 " هاتشباك.. فيديو

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أزاحت هوندا الستار عن نسخة 2022 المنتظرة من طراز سيفيك فئة "هاتشباك"، بمحرك توربيني وناقل السرعة اليدوي ضمن فئاته.

ونقل موقع "موتور وان" المختص بأخبار السيارات لقطات رسمية للطراز الجديد، الذي تعزز به هوندا ريادتها ضمن سوق السيارات الهاتشباك عالية الأداء.

وتختلف فئة هاتشباك من هوندا سيفيك عن النسخة السيدان، بطول أقل بنحو 12.4 سنتي متر، ما يعادل 4.9 بوصة.

وتطرح النسخة الهاتشباك من سيفيك 2022، بمساحة تخزين في الحقيبة الخلفية تصل لـ 24.5 قدم مربع أقل من مساحة طراز العام الماضي من الموديل، والتي كانت تتمتع بمساحة في حقيبتها الخلفية تصل لـ 25.7 قدم مربع.









وعلى عكس الفئة السيدان، تتوفر فئة هاتشباك من طراز سيفيك بخيار ناقل السرعة اليدوي ذو الـ 6 سرعات، ويعمل الطراز بمحرك بسعة 2.0 لتر، ينتج قوة 158 حصانا.

وتتوفر منه نسخة عاملة بمحرك أكثر قوة بسعة 1.5 لتر، بعزم دوران 177 لفة/قدم.

وعن القدرات التقنية، يطرح طراز سيفيك هاتشباك بشاشة معلومات بمنطقة التحكم الوسطى يتراوح قياسها ما بين 7.0 بوصة و 9.0 بوصة، وشاشة عدادات خلف عجلة القيادة بقياس يتراوح بين 7.0 بوصة و 10.2 بوصة.





هوندا تغزو أمريكا

وسبق أن أعلن موقع Cars المتخصص في السيارات قائمة أفضل السيارات المصنعة داخل الولايات المتحدة على مدار العام، من مختلف الماركات.

وكانت المفاجأة التي أبهرت عشاق عالم السيارات وهي غزو ياباني للسوق الأمريكي من بوابة هوندا.

ويتم الكشف عن هذه القائمة التي تحمل عنوان American-Made Index، بمعنى كتيب الصناعة الأمريكية، والتي تضم أفضل 10 سيارات تمت صناعتها داخل الولايات المتحدة من ماركات أمريكية وغير أمريكية.

ونقل موقع "موتور وان" المختص بأخبار السيارات قائمة AMI لعام 2021، والتي هيمنت عليها ماركة هوندا، بأربعة سيارات جاءت ضمن المراكز العشر الأولى.