موجز ”الخليج 365” للسيارات.. مستقبل الكهربائية وقصة بريطانيا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - ترصد ”الخليج 365” أبرز أحداث قطاع السيارات خلال الساعات الماضية، في إطار تقديم خدمة مميزة إلى القارئ تغطي تطورات القطاع المهمة.

تواجه صناعة تكرير النفط في أوروبا مستقبلا غامضا، نتيجة التحول إلى السيارات الكهربائية بالكامل خلال 3 عقود.

تعتزم إيطاليا حظر تشغيل السيارات التي تعمل بمحركات ديزل (سولار) أو بنزين، مع وضع خطة تتضمن برامج تحفيز لشراء سيارات صديقة للبيئة.

أعلنت شركات عن أسعار سيارات موديلات 2022 بمصر، مثل شيري أريزو5، وتيجو7، نيسان صني، هيونداي أكسنت RB، تويوتا فورتشنر، وشيفروليه أوبترا.

رغم تضاعف إنتاج السيارات البريطانية 10 مرات خلال الشهر الماضي، إلا أنه لا يزال يمثل نسبة 50% فقط من إنتاج ما قبل جائحة كورونا.

