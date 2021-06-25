الآلاف يشيعون نزار بنات وسط هتافات ضد عباس والسلطة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - شارك الآلاف في الضفة الغربية، في تشييع الناشط الفلسطيني نزار بنات، الذي توفي، الخميس، خلال اعتقاله من قبل قوات الأمن الفلسطينية.

وطالبت مؤسّسات حقوقية فلسطينية بالتحقيق في ظروف وفاة "بنات"، فيما عجّ موقع "فيسبوك" بمنشورات تنتقد السلطة الفلسطينية بسبب وفاته.

وقدم المشيعون من مختلف المدن الفلسطينية، ومن مدن الداخل، اليوم الجمعة، حيث دفن في "مقبرة الشهداء" في مدينة الخليل بالضفة الغربية.

وهتف المشاركون في الجنازة ضد الرئيس الفلسطيني محمود عباس ورئيس الوزراء محمد اشتية وضد الأجهزة الأمنية الفلسطينية.

وكان محافظ مدينة الخليل أعلن، فجر الخميس، أن "بنات توفي بعد تدهور صحته عقب اعتقاله من منزل قريب له في بلدة دورا المحاذية".

غير أن عائلته قالت إنه "تعرض للضرب المبرح من قبل أفراد الأمن الذين قدموا لاعتقاله وبلغ عددهم ما بين 25 إلى 30"، مضيفة: "تم اغتياله على أيديهم".

وقال طبيب معتمد من مؤسسات حقوقية اطّلع على تشريح جثة "بنات" إنّ وفاته لم تكن طبيعية وإنه "تعرض للضرب".

وأوضح الطبيب سمير أبو زعرور، في مؤتمر صحفي بمقر الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان أنه "من خلال المشاهدة والكشف الظاهري، شاهدنا إصابات عديدة وكدمات في مناطق عديدة من الجسم، في الرأس والعنق والصدر والكتفين والأطراف العلوية والسفلية".

وكان رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية أعلن تشكيل لجنة للتحقيق في ظروف وفاة "بنات".

وأكدت منظمة التحرير الفلسطينية، في بيان، أن "التحقيق بشأن وفاة نزار بنات أثناء اعتقاله من قبل الأجهزة الامنية الفلسطينية سيكون شفافا ومحايدا وسيتم الإعلان عن نتائجه قي أقرب فرصة".

وكان نزار بنات من أشدّ المنتقدين للسلطة الفلسطينية ولرئيسها محمود عباس عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وأعلن قبل حوالى شهرين تعرّض منزله لإطلاق نار من جانب مجهولين.

كما كان أيضا مرشحا للمجلس التشريعي في الانتخابات التي كان مفترضاً إجراؤها في مايو/أيار عن قائمة "الحرية والكرامة" المستقلة، لكنّها أرجئت.