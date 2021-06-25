تعرف على أهم مميزات بيجو 508 موديل 2022

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – وصلت بيجو 508 موديل 2022 السيدان الجديدة إلى السوق السعودي عند الوكيل الحصري للصانع الفرنسي الأوروبي شركة المجدوعي للسيارات، وتتمتع السيارة بتصميم خارجي وداخلي غير تقليدي، وخيارات المحرك القوية لتوفير تجربة قيادة ممتعة، ومزايا سلامة بمستوى عالي ومتطور، واليوم، سنتعرف على أبرز مميزاتها.

1- مقصورة عالية الجودة

تتميز المقصورة بمواد متنوعة عالية الجودة مع مقاعد جلد نابا باللونين الأحمر أو الأسود، وتتوفر بفرش الكانتارا أيضاً، ونظام تدليك للمقاعد الأمامية بخمس وضعيات مع تسخين للمقاعد الامامية، على فكره المقاعد الامامية رياضية وحاصة على شهادة من منظمه AGR للمقاعد الصحية، ويتوفر إضاءة داخلية محيطية بلون الأزرق الثلجي، وميزة فتح الباب الخلفي كهربائي وعبر القدم لتكشف عن مساحة تخزين تبلغ 487 لتر يُمكن زيادتها بطي المقاعد إلى 1,537 لتر.

2- العديد من التقنيات المتقدمة

تأتي السيارة من الداخل مجهزة بالعديد من التقنيات، حيث تحصل على مقصورة بيجو المتطورة i-cockpit، مع عجلة قيادة مدمجة وشاشة عرض علوية، وشاشة لمس ملونة مقاس 10 بوصة للنظام الترفيهي يدعم الملاحة ثلاثي الابعاد، مع لوحة عدادات رقمية بالكامل، ومفاتيح تبديل لناقل الحركة على المقود، كما تتميز بمكيف قوي ياباني هواء أوتوماتيكي، ونظام صوتي فوكال عالي الجودة بعشر سماعات، وشاحن لاسلكي للهواتف الذكية.

3- أنظمة سلامة رائدة في فئتها

ركزت بيجو على السلامة، حيث تأتي السيارة بالعديد من أنظمة السلامة ومساعدة السائق بمستوى عالي ومتطور والتي تشتمل على:

6 وسائد هوائية

نظام التحكم الالكتروني بالثبات

نظام مراقبة ضغط الهواء في الاطارات

4 حساسات ركن امامية و4 خلفية

كاميرتان رؤية محيطية 360 درجة

مكابح الركن الكهربائي

نظام المساعدة على الركن النشط ، شبه آلي للمواقف لدخول والخروج

مساعد الضوء العالي الالي .

تنبيه المسافة للمركبة الأمامية، وتنبيه الانتباه

نظام المكابح التلقائية في حالات الطوارئ مع نظام تحذير

نظام مراقبة النقاط غير المرئية والمحافظة على المسار

النظام النشط لتحديد التمركز في المسار

نظام المكابح المانعة للانغلاق

التوزيع الالكتروني لقوة الكبح

4- تصميم خارجي جذاب وعصري

من الخارج، تأتي السيارة بتصميمها غير التقليدي، بفضل الخطوط المنحوتة الحادة وتصميم sportback الكوبيه ذو الأربع أبواب، ومصابيح أمامية وخلفية ليد كاملة، الأمامية منها تُحاكي أنياب الأسد والخلفية ثلاثية الأبعاد تُحاكي مخالبه، مع مصابيح ضباب خلفية، وفتحة سقف كبيرة مع حاجب شمس كهربائي، وأبواب من غير إطار تعطي الانطباع الرياضي، وتتوفر السيارة بجنوط ألومنيوم بقياسات 17 أو 18 أو 19 بوصة حسب الفئة، مع مرايات خارجية يُمكن طيها كهربائياً، ويتميز إصدار جي تي لاين بلمسات رياضية تُميزه عن بقية الفئات.

5- محرك قوي

تتوفر السيارة بمحرك قوي 1.6 لتر تيربو بقوة 217 حصان وعزم 300 نيوتن متر بقير أوتوماتيكي 8 سرعات ودفع أمامي بصرفية وقود 15.7 كيلومتر لكل لتر.

وفي الختام، تتوفر بيجو 508 لدى وكالة المجدوعي بشكل حصري بـ 3 فئات، أسعارها شاملة الضريبة كما يلي: