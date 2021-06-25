6 سيارات موديل 2022 في مصر أسعارها تبدأ من 180 ألف جنيه.. إليك القائمة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت شركات عن أسعار سيارات موديلات 2022 بمصر، مثل شيري أريزو5، وتيجو7، نيسان صني، هيونداي أكسنت RB، تويوتا فورتشنر، وشيفروليه أوبترا.

وبدأت الشركات في الإعلان عن السيارات الجديدة منذ نهاية شهر مارس/آذار، وتبدأ الأسعار من 188 ألف جنيه، حتى 930 ألف جنيه.

نيسان صني

أعلنت شركة نيسان موتور إيجيبت، عن أسعار موديل 2022 من أيقونتها نيسان صني سيدان العائلية الجديدة المجمعة بمصانع الشركة في مصر.

وعن أسعار نيسان صني 2022 الجديدة، تتوفر بـ4 فئات من التجهيزات، وتبدأ أسعارها من 192,900 جنيه للفئة الأولى المزودة بناقل حركة يدوي.

وهناك أيضا الفئة الأولى أوتوماتيك تم تسعيرها بـ214.000 جنيه، والفئة الثانية بـ227.500 جنيه، والفئة الثالثة كاملة التجهيزات تباع بـ238.500 جنيه.

مواصفات نيسان صني 2022 الجديدة

تتوفر صني الجديدة بمحرك من 4 أسطوانات سعة سعة 1.5 لتر بقوة 108 أحصنة، وعزم أقصى 134 نيوتن متر

نوعين من نواقل الحركة الأول يدوي من 5 سرعات والثاني أوتوماتيك من 4 سرعات





تنطلق صني 2022 بسرعة 100 كيلومتر في الساعة خلال 15.5 ثانية

تستهلك في المتوسط 6.9 لتر من الوقود لكل 100 كيلومتر

تصل إلى سرعة قصوى 178 كيلومترا في الساعة

تمتلك صني 2022 عدد من وسائل الحماية، أبرزها الوسائد الهوائية للسائق والراكب الأمامي

نظام فرامل مانعة للانغلاق ABS

توزيع إلكتروني لقوة الفرامل EBD

برنامج BA لتدعيم الفرامل،

مصابيح ضباب أمامية

مرايا ضم كهربائية

شيفرولية أوبترا 2022

أعلنت شركة المنصور للسيارات، الوكيل الحصري لعلامة شيفرولية الأمريكية في مصر، عن توافر موديل 2022 من أيقونتها أوبترا سيدان العائلية.

مواصفات شيفرولية أوبترا 2022

محرك سعة 1.5 لتر

ناقل حركة أوتوماتيك من 6 نقلات

قوة 110 أحصنة، وعزم أقصى 147 نيوتن متر

وسائد هوائية للسائق والراكب الأمامي

نظام فرامل مانعة للانغلاق ABS

توزيع إلكتروني لقوة الفرامل EBD

نظام تنبيه ضد السرقة





أسعار شيفرولية أوبترا 2022

ووفقًا للوكيل المحلي فإن شيفرولية أوبترا 2022 تقدم بـ4 فئات من التجهيزات بأسعار تبدأ من 201,500 جنيه للفئة القياسية، و 208.000 جنيه للفئة الثانية.

أما الفئة Highline الثالثة يبلغ سعرها الرسمي 217.400 جنيه، بينما تأتي الفئة الرابعة كاملة التجهيزات بسعر 223.900 جنيه.

هيونداي أكسنت RB موديل 2022

أعلنت مجموعة جي بي غبور أوتو، الوكيل الحصري لعلامة هيونداي الكورية الجنوبية في مصر، عن أسعار موديل 2022 من السيارة أكسنت RB في السوق المحلي.

أسعار هيونداي أكسنت RB موديل 2022

وبحسب المعلن من الوكيل المحلي، فإن السيارة الجديدة المجمعة بمصانع الشركة في مصر، تقدم بـ5 فئات من التجهيزات بأسعار رسمية تبدأ من 217.900 جنيه و227.900 جنيه للفئة الثانية.

أما الفئة الثالثة تباع بسعر 233.900 جنيه، ويبلغ سعر الفئة الرابعة 243.900، فيم تباع الفئة الخامسة كاملة التجهيزات بـ253.900 جنيه.





مواصفات هيونداي أكسنت RB موديل 2022

محرك رباعي الاسطوانات سعة 1600 سي سي، وعزم أقصى للدوران 125 حصانا، وعزم أقصى للدوران 156 نيوتن/متر

وسائد هوائية للسائق والراكب الأمامي

نظام فرامل مانعة للانغلاق ABS

توزيع إليكتروني لقوة الفرامل EBD

كاميرا للرؤية الخلفية

حساسات ركن خلفية

مصابيح ضباب أمامية

شاشة لعرض البيانات أمام السائق قياس 3.5 بوصة

شاشة للتحكم في أنظمة الترفيه تعمل باللمس قياس 7 بوصة

تكييف هواء يدوي

يتوفر بالفئات الأعلى تكييف أوتوماتيك

مرايات كهربائية جانبية مزودة بإشارات

مثبت للسرعة

عجلة قياده متعددة المهام

مخرج توصيل USB-AUX

خاصية التوصيل اللا سلكي – بلوتوث

تويوتا فورتشنر 2022

أعلنت شركة تويوتا إيجيبت، الوكيل الرسمي للعلامة اليابانية في مصر، عن موديل 2022 من الأيقونة فورتشنر Facelift الرياضية متعددة الاستخدامات الجديدة.





مواصفات تويوتا فورتشنر 2022

مصابيح LED جديدة

حساسات ركن أمامية وخلفية

نظام ثبات إلكتروني

شاشة تحكم لمسية قياس 8 بوصة

بمرآة ذاتية التعتميم

مساعد Hill – start Assistant Control عند المرتفعات

تقدم الفئة Smart الأولى بمحرك رباعي الاسطوانات سعة 2.7 لتر بقوة 166 حصان ونظام دفع خلفي، وينقل حركته للمحاور ناقل أوتوماتيك من 6 سرعات

الفئة Elegance الأعلى من فورتشنر 2022 تعتمد على محرك سداسي الاسطوانات سعة 4 لترات وينتج قوة 238 حصان توزع على المحاور الأربعة 4x4 ويرتبط بناقل أوتوماتيك من 6 سرعات

نظام الفرامل المانعة للانغلاق ABS

نظام التحكم بثبات السيارة VSC الذي يساعد على الحد من انزلاق السيارة جانبياً عند المنعطفات أو أثناء المناورة في حالات الطوارئ على الطرق الزلقة

نظام التحكم في الجر Traction Control "TRC" وذلك لمساعدتها على تحقيق ثبات وأداء تحكم استثنائي

وسائد هوائية بنظام تقييد الحركة التكميلي SRS لحماية السائق والراكب الأمامي كليًا بالإضافة إلى وسادة هوائية لركبتي السائق عند حدوث اصطدام

أحزمة أمان ثلاثية نقاط الاتصال بخاصية الشد الطارئ "ELR" لجميع المقاعد، والتي تعمل على تثبيت الركاب بمقاعدهم أثناء حدوث تصادم.

تزويد حزامي أمان المقاعد الأمامية بخاصيتي الشد الاستباقي ومحدد القوة. وعند حدوث تصادم قوي، يرتخي حزام الأمان بمقدار ضئيل جداً لتخفيف قوة الضغط على صدر الركاب أثناء وقوع الاصطدام،

تزويد الصف الثاني من المقاعد بمشابك لتثبيت مقاعد الأطفال "CRS".

أسعار تويوتا فورتشنر 2022

وفقًا للمعلن من الوكيل المحلي فإن السيارة الجديدة ستتوفر بفئتين من التجهيزات بأسعار رسمية 780.000 جنيه للفئة القياسية، و930.000 جنيه للفئة رباعية الدفع كاملة التجهيز.

شيري تيجو 7

قدمت مجموعة جي بي غبور أوتو، الوكيل الحصري لعلامة شيري في مصر، موديل 2022 من سيارتها الرياضية متعددة الاستخدامات شيري تيجو 7 المجمعة محلياً بزيادة سعرية بلغت 3 آلاف جنيه لجميع الفئات بالسوق المحلي.





سعر شيري تيجو 7

ووفقًا للمعلن من الوكيل المحلي، فإن السيارة الجديدة التي تتوفر بفئتين من التجهيزات، بأسعار رسمية تبدأ من 285,000 جنيه بدلًا من 282,000 لموديل 2021، والفئة الثانية كاملة التجهيزات ارتفعت إلى 309,000 جنيه مقابل 306,000 جنيه لموديل 2021.

مواصفات شيري تيجو 7

منظومة دفع مكونة من محرك توربيني سعة 1.5 لتر، متصل بناقل حركة DCT من 6 نقلات، بقوة 145 حصان، وعزم أقصى 210 نيوتن متر

نظام منع إدارة المحرك

وسائد هوائية أمامية وجانبية

مكابح مضادة للانغلاق ABS

توزيع إلكتروني لقوة المكابح EBD

برنامج الاتزان الإلكتروني ESP

برنامج للتوازن عند المرتفعات والمنحدرات HHC/HDC

فرامل يد كهربائية EPB

نظام مراقبة ضغط الإطارات TPMS

جهاز تحذير المسافة الخلفية والأمامية

كاميرا خلفية

نظام ISO FIX لتثبيت مقاعد الأطفال في السيارة

شيري أريزو 5

أعلنت مجموعة جي بي غبور أوتو، الوكيل الحصري لعلامة شيري الصينية في مصر، عن أسعار موديل 2022 من أيقونتها شيري أريزو 5 المجمعة محليًا بفارق سعري 2.000 جنيه عن موديل 2021.





سعر شيري أريزو 5

ووفقًا للمعلن من قبل الوكيل المحلي، أصبحت أسعار الفئة القياسية المانيوال من شيري أريزو تبدأ من 178,900 بدلًا من 176,900 جنيه للفئة الأولى، والفئة الثانية استقرت عند 194,000 جنيه.

أما الفئة الثالثة من شيري أريزو فقد ارتقى سعرها إلى 197,900 جنيه بدلا من 195,900 جنيه، والفئة الرابعة والأعلى تجهيزًا بسعر 211,900 جنيه بدلا من209,900 جنيه.

مواصفات شيري أريزو 5