6 سيارات موديل 2022 في مصر أسعارها تبدأ من 180 ألف جنيه.. إليك القائمة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت شركات عن أسعار سيارات موديلات 2022 بمصر، مثل شيري أريزو5، وتيجو7، نيسان صني، هيونداي أكسنت RB، تويوتا فورتشنر، وشيفروليه أوبترا.
وبدأت الشركات في الإعلان عن السيارات الجديدة منذ نهاية شهر مارس/آذار، وتبدأ الأسعار من 188 ألف جنيه، حتى 930 ألف جنيه.
نيسان صني
أعلنت شركة نيسان موتور إيجيبت، عن أسعار موديل 2022 من أيقونتها نيسان صني سيدان العائلية الجديدة المجمعة بمصانع الشركة في مصر.
وعن أسعار نيسان صني 2022 الجديدة، تتوفر بـ4 فئات من التجهيزات، وتبدأ أسعارها من 192,900 جنيه للفئة الأولى المزودة بناقل حركة يدوي.
وهناك أيضا الفئة الأولى أوتوماتيك تم تسعيرها بـ214.000 جنيه، والفئة الثانية بـ227.500 جنيه، والفئة الثالثة كاملة التجهيزات تباع بـ238.500 جنيه.
مواصفات نيسان صني 2022 الجديدة
- تتوفر صني الجديدة بمحرك من 4 أسطوانات سعة سعة 1.5 لتر بقوة 108 أحصنة، وعزم أقصى 134 نيوتن متر
- نوعين من نواقل الحركة الأول يدوي من 5 سرعات والثاني أوتوماتيك من 4 سرعات
- تنطلق صني 2022 بسرعة 100 كيلومتر في الساعة خلال 15.5 ثانية
- تستهلك في المتوسط 6.9 لتر من الوقود لكل 100 كيلومتر
- تصل إلى سرعة قصوى 178 كيلومترا في الساعة
- تمتلك صني 2022 عدد من وسائل الحماية، أبرزها الوسائد الهوائية للسائق والراكب الأمامي
- نظام فرامل مانعة للانغلاق ABS
- توزيع إلكتروني لقوة الفرامل EBD
- برنامج BA لتدعيم الفرامل،
- مصابيح ضباب أمامية
- مرايا ضم كهربائية
شيفرولية أوبترا 2022
أعلنت شركة المنصور للسيارات، الوكيل الحصري لعلامة شيفرولية الأمريكية في مصر، عن توافر موديل 2022 من أيقونتها أوبترا سيدان العائلية.
مواصفات شيفرولية أوبترا 2022
- محرك سعة 1.5 لتر
- ناقل حركة أوتوماتيك من 6 نقلات
- قوة 110 أحصنة، وعزم أقصى 147 نيوتن متر
- وسائد هوائية للسائق والراكب الأمامي
- نظام فرامل مانعة للانغلاق ABS
- توزيع إلكتروني لقوة الفرامل EBD
- نظام تنبيه ضد السرقة
أسعار شيفرولية أوبترا 2022
ووفقًا للوكيل المحلي فإن شيفرولية أوبترا 2022 تقدم بـ4 فئات من التجهيزات بأسعار تبدأ من 201,500 جنيه للفئة القياسية، و 208.000 جنيه للفئة الثانية.
أما الفئة Highline الثالثة يبلغ سعرها الرسمي 217.400 جنيه، بينما تأتي الفئة الرابعة كاملة التجهيزات بسعر 223.900 جنيه.
هيونداي أكسنت RB موديل 2022
أعلنت مجموعة جي بي غبور أوتو، الوكيل الحصري لعلامة هيونداي الكورية الجنوبية في مصر، عن أسعار موديل 2022 من السيارة أكسنت RB في السوق المحلي.
أسعار هيونداي أكسنت RB موديل 2022
وبحسب المعلن من الوكيل المحلي، فإن السيارة الجديدة المجمعة بمصانع الشركة في مصر، تقدم بـ5 فئات من التجهيزات بأسعار رسمية تبدأ من 217.900 جنيه و227.900 جنيه للفئة الثانية.
أما الفئة الثالثة تباع بسعر 233.900 جنيه، ويبلغ سعر الفئة الرابعة 243.900، فيم تباع الفئة الخامسة كاملة التجهيزات بـ253.900 جنيه.
مواصفات هيونداي أكسنت RB موديل 2022
- محرك رباعي الاسطوانات سعة 1600 سي سي، وعزم أقصى للدوران 125 حصانا، وعزم أقصى للدوران 156 نيوتن/متر
- وسائد هوائية للسائق والراكب الأمامي
- نظام فرامل مانعة للانغلاق ABS
- توزيع إليكتروني لقوة الفرامل EBD
- كاميرا للرؤية الخلفية
- حساسات ركن خلفية
- مصابيح ضباب أمامية
- شاشة لعرض البيانات أمام السائق قياس 3.5 بوصة
- شاشة للتحكم في أنظمة الترفيه تعمل باللمس قياس 7 بوصة
- تكييف هواء يدوي
- يتوفر بالفئات الأعلى تكييف أوتوماتيك
- مرايات كهربائية جانبية مزودة بإشارات
- مثبت للسرعة
- عجلة قياده متعددة المهام
- مخرج توصيل USB-AUX
- خاصية التوصيل اللا سلكي – بلوتوث
تويوتا فورتشنر 2022
أعلنت شركة تويوتا إيجيبت، الوكيل الرسمي للعلامة اليابانية في مصر، عن موديل 2022 من الأيقونة فورتشنر Facelift الرياضية متعددة الاستخدامات الجديدة.
مواصفات تويوتا فورتشنر 2022
- مصابيح LED جديدة
- حساسات ركن أمامية وخلفية
- نظام ثبات إلكتروني
- شاشة تحكم لمسية قياس 8 بوصة
- بمرآة ذاتية التعتميم
- مساعد Hill – start Assistant Control عند المرتفعات
- تقدم الفئة Smart الأولى بمحرك رباعي الاسطوانات سعة 2.7 لتر بقوة 166 حصان ونظام دفع خلفي، وينقل حركته للمحاور ناقل أوتوماتيك من 6 سرعات
- الفئة Elegance الأعلى من فورتشنر 2022 تعتمد على محرك سداسي الاسطوانات سعة 4 لترات وينتج قوة 238 حصان توزع على المحاور الأربعة 4x4 ويرتبط بناقل أوتوماتيك من 6 سرعات
- نظام الفرامل المانعة للانغلاق ABS
- نظام التحكم بثبات السيارة VSC الذي يساعد على الحد من انزلاق السيارة جانبياً عند المنعطفات أو أثناء المناورة في حالات الطوارئ على الطرق الزلقة
- نظام التحكم في الجر Traction Control "TRC" وذلك لمساعدتها على تحقيق ثبات وأداء تحكم استثنائي
- وسائد هوائية بنظام تقييد الحركة التكميلي SRS لحماية السائق والراكب الأمامي كليًا بالإضافة إلى وسادة هوائية لركبتي السائق عند حدوث اصطدام
- أحزمة أمان ثلاثية نقاط الاتصال بخاصية الشد الطارئ "ELR" لجميع المقاعد، والتي تعمل على تثبيت الركاب بمقاعدهم أثناء حدوث تصادم.
- تزويد حزامي أمان المقاعد الأمامية بخاصيتي الشد الاستباقي ومحدد القوة. وعند حدوث تصادم قوي، يرتخي حزام الأمان بمقدار ضئيل جداً لتخفيف قوة الضغط على صدر الركاب أثناء وقوع الاصطدام،
- تزويد الصف الثاني من المقاعد بمشابك لتثبيت مقاعد الأطفال "CRS".
أسعار تويوتا فورتشنر 2022
وفقًا للمعلن من الوكيل المحلي فإن السيارة الجديدة ستتوفر بفئتين من التجهيزات بأسعار رسمية 780.000 جنيه للفئة القياسية، و930.000 جنيه للفئة رباعية الدفع كاملة التجهيز.
شيري تيجو 7
قدمت مجموعة جي بي غبور أوتو، الوكيل الحصري لعلامة شيري في مصر، موديل 2022 من سيارتها الرياضية متعددة الاستخدامات شيري تيجو 7 المجمعة محلياً بزيادة سعرية بلغت 3 آلاف جنيه لجميع الفئات بالسوق المحلي.
سعر شيري تيجو 7
ووفقًا للمعلن من الوكيل المحلي، فإن السيارة الجديدة التي تتوفر بفئتين من التجهيزات، بأسعار رسمية تبدأ من 285,000 جنيه بدلًا من 282,000 لموديل 2021، والفئة الثانية كاملة التجهيزات ارتفعت إلى 309,000 جنيه مقابل 306,000 جنيه لموديل 2021.
مواصفات شيري تيجو 7
- منظومة دفع مكونة من محرك توربيني سعة 1.5 لتر، متصل بناقل حركة DCT من 6 نقلات، بقوة 145 حصان، وعزم أقصى 210 نيوتن متر
- نظام منع إدارة المحرك
- وسائد هوائية أمامية وجانبية
- مكابح مضادة للانغلاق ABS
- توزيع إلكتروني لقوة المكابح EBD
- برنامج الاتزان الإلكتروني ESP
- برنامج للتوازن عند المرتفعات والمنحدرات HHC/HDC
- فرامل يد كهربائية EPB
- نظام مراقبة ضغط الإطارات TPMS
- جهاز تحذير المسافة الخلفية والأمامية
- كاميرا خلفية
- نظام ISO FIX لتثبيت مقاعد الأطفال في السيارة
شيري أريزو 5
أعلنت مجموعة جي بي غبور أوتو، الوكيل الحصري لعلامة شيري الصينية في مصر، عن أسعار موديل 2022 من أيقونتها شيري أريزو 5 المجمعة محليًا بفارق سعري 2.000 جنيه عن موديل 2021.
سعر شيري أريزو 5
ووفقًا للمعلن من قبل الوكيل المحلي، أصبحت أسعار الفئة القياسية المانيوال من شيري أريزو تبدأ من 178,900 بدلًا من 176,900 جنيه للفئة الأولى، والفئة الثانية استقرت عند 194,000 جنيه.
أما الفئة الثالثة من شيري أريزو فقد ارتقى سعرها إلى 197,900 جنيه بدلا من 195,900 جنيه، والفئة الرابعة والأعلى تجهيزًا بسعر 211,900 جنيه بدلا من209,900 جنيه.
مواصفات شيري أريزو 5
- محرك رباعي الاسطوانات سعة 1.5 لتر بقوة 114 حصانا، مرتبط بنوعين من نواقل الحركة الأول يدوي ويتوفر بالفئة الأولى، والثاني أوتوماتيك من 6 سرعات بتقنية CVT
- تتسارع السيارة من الثبات حتي 100 كم/ساعة، خلال 11.5 ثانية، ويصل متوسط استهلاكها من الوقود 7 لتر لكل 100 كيلو متر
- نظام TCS للتحكم في قوة الجر
- نظام فرامل ABS مضادة للانغلاق
- توزيع إلكتروني لقوة الفرامل EBD
- نظام HSAC للتحكم في السيارة عند المنحدرات
- وسائد هوائية رباعية
- نظام ESM للتنبيه من السرعات الزائدة.
- ضمان لمدة 5 سنوات أو 100 ألف كم أيهما أقرب