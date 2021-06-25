صور جديدة لتويوتا لاندكروزر 2022 لشرطة أبوظبي ودبي

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت- كشفت شرطة أبوظبي ودبي وقوات الدفاع المدني لدبي عن صور جديدة لسيارات تويوتا لاندكروزر 2022 التي انضمت للأسطول الرسمي فور انطلاق الجيل الجديد في الإمارات.

وقد كشفت تويوتا الإمارات منذ أيام عن أسعار ومواصفات لاندكروزر الشكل الجديد، والمتوفر بفئتين، الفئة الأولى مزودة بمحرك V6 سعة 4.0 لتر بقوة 271 حصان وعزم دوران 385 نيوتن متر، متصل بناقل أوتوماتيكي 6 سرعات ودفع رباعي، والفئة الثانية مزودة بمحرك V6 توين تيربو 3.5 لتر بقوة 409 حصان وعزم 650 نيوتن متر، متصل بناقل أوتوماتيكي 10 سرعات.

وتشمل المزايا الداخلية: نظام تكييف هوائي بثلاث أو أربع مناطق، مقاعد قماشية أو جلدية فاخرة، مقود جلدي، فرامل ركن كهربائية مع تثبيت الفرامل، مقاعد أمامية كهربائية، تشغيل السيارة عن بعد، شاحن لاسلكي، ذاكرة لمقعد السائق، مقاعد مهواة للصف الأول والثاني.

كما تدعم السيارة تطبيقات أندرويد أوتو وأبل كاربلاي وشاشة للمقعد الخلفي مقاس 11 بوصة، وأنظمة صوت تتراوح بين 6 و14 مكبر صوت.

المزايا الخارجية تشمل: عجلات ألمنيوم 18 أو 20 إنش، فتحة سقف، مرايا كهربائية قابلة للطي والسحب، مصابيح أمامية ومصابيح ضباب LED ، جناح على السقف، باب خلفي كهربائي، منظف للمصابيح الأمامية.