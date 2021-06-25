تعرف على سعر اليورو في مصر اليوم الجمعة 25 يونيو 2021

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - ارتفع متوسط سعر اليورو مقابل الجنيه المصري، اليوم الجمعة، 25 يونيو 2021، لليوم الرابع على التوالي، خلال تعاملات شركات الصرافة.

وتراجع متوسط سعر صرف الجنيه المصري، في تعاملات اليوم الجمعة، أمام الدولار، والريال السعودي، والدرهم الإماراتي، والدينار الكويتي فيما ارتفع أمام الجنيه الإسترليني.

سعر اليورو في مصر

وارتفع متوسط سعر اليورو الأوروبي لدى البنك المركزي المصري، اليوم الجمعة، إلى نحو 18.67 جنيه للشراء و18.79 جنيه للبيع، مقابل نحو 18.65 جنيه للشراء، و18.77 جنيه للبيع، أمس.

والجمعة، والسبت، عطلة رسمية للبنوك المصرية.

ووفق مسح ”الخليج 365” على الأسعار في 23 بنكا، سجل متوسط سعر اليورو، نحو 18.63 جنيه للشراء، و18.79 جنيه للبيع.

أعلى سعر لليورو

وجاء أعلى سعر لشراء اليورو مقابل الجنيه عند نحو 18.65 جنيه للشراء، و18.77 جنيه للبيع، في البنك الأهلي الكويتي.

بينما جاء أقل سعر لليورو في مصر، عند نحو 18.52 جنيه للشراء، و18.75 جنيه للبيع، في بنك التعمير والإسكان.

فيما سجل سعر اليورو في البنك الأهلي المصري (أكبر بنك حكومي)، نحو 18.59 جنيه للشراء، و18.76 جنيه للبيع.

زيادة الأجور والمعاشات

أصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قرارا بزيادة المعاشات، ومنح علاوتين للموظفين بقيمة وصلت لنحو 38.5 مليار جنيه( 2.47 مليار دولار).

ونشرت الجريدة الرسمية المصرية قرار الرئيس السيسي الذي يحمل رقم 260 لسنة 2021، بحسب وسائل إعلام محلية.

وينص القرار على زيادة المعاشات اعتبارا من الأول من يوليو/تموز 2021 بنسبة 13% وبتكلفة سنوية 31 مليار جنيه ( 1.987 مليار دولار).

وفي سياق ذي صلة، وجّه الرئيس المصري بإقرار علاوتين للموظفين بتكلفة نحو 7.5 مليار جنيه ( 480.76 مليون دولار).

أسعار الدولار والإسترليني

وزاد متوسط سعر الدولار لدى البنك المركزي المصري، اليوم الجمعة، إلي نحو 15.619 جنيه للشراء، و 15.717 جنيه للبيع، مقابل نحو 15.610 جنيه للشراء، و 15.708 جنيه للبيع.

بينما انخفض متوسط سعر الجنيه الإسترليني، إلى نحو 21.74 جنيه للشراء و21.89 جنيه للبيع، مقابل نحو 21.83 جنيه للشراء و21.97 جنيه للبيع.

أسعار الريال والدرهم والدينار

وارتفع متوسط سعر الريال السعودي لدى البنك المركزي المصري، اليوم الجمعة، إلى نحو 4.165 جنيه للشراء، و 4.191 جنيه للبيع، مقابل نحو 4.162 جنيه للشراء، و 4.189 جنيه للبيع، أمس.

كما زاد متوسط سعر الدرهم الإماراتي، إلى نحو 4.252 جنيه للشراء، و4.279 جنيه للبيع، مقابل نحو 4.249 جنيه للشراء، و 4.277 جنيه للبيع.

وكذلك صعد متوسط سعر الدينار الكويتي، إلى نحو 51.81 جنيه للشراء، و 52.27 جنيه للبيع، مقابل نحو 51.79 جنيه للشراء، و 52.25 جنيه للبيع، أمس.