موجز ”الخليج 365” للتكنولوجيا.. مميزات Windows 11 وانتحار "مكافي"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - ترصد ”الخليج 365” أبرز الأحداث في مجال التكنولوجيا على مدار الساعة، وسط تغطيات للقطاع على الصعيدين الإقليمي والدولي.

أعلنت شركة مايكروسوفت في مؤتمر افتراضي عن أهم مميزات ويندوز 11، ومتطلبات التشغيل وكذلك مواصفات نظام تشغيل Windows 11.

طرح انتحار جون مكافي مؤسس شركة برامج مكافحة الفيروسات وقطب الأمن السيبراني عددا من الأسئلة التي تؤرق العالم.

أقيم مساء اليوم الخميس مؤتمر للكشف عن ويندوز 11، الجيل الجديد من نظام التشغيل الأشهر من مايكروسوفت.

أعلنت سامسونج عن إطلاق ثلاث شاشات جديدة من سلسلة Odyssey لعشاق الألعاب.

ضحت "مايكروسوفت" بعدد من التطبيقات في إصدارها الجديد "ويندوز"، والتي كانت متوفرة في الإصدارات السابقة.. ما السبب؟

افتتحت شركة أبل أول متاجرها الفعلية للبيع بالتجزئة في 19 مايو/أيار 2001 في تايسونز كورنر فيرجينيا، وجليندال جاليريا كاليفورنيا بأمريكا.

أقيم مساء اليوم الخميس مؤتمر للكشف عن ويندوز 11، الجيل الجديد من نظام التشغيل الأشهر من مايكروسوفت.

لسد ثغرة أمنية خطيرة، أطلقت اليوم الخميس، شركة خدمات الإنترنت والتكنولوجيا الأمريكية "جوجل" تحديثا جديدا لمتصفحها الشهير كروم.

كشفت مايكروسوفت في مؤتمر افتراضي عن أهم مميزات الجيل الجديد من النظام التشغيلي ويندوز 11.. تعرف عليها

تستمر مزايا نظام التشغيل الجديد من أبل ios في إسعاد عملاء عملاق الإلكترونيات الأمريكي، لما يحتويه هذا النظام من خواص استثنائية.

ينطلق خلال ساعات فعاليات مؤتمر استثنائي تنظمه شركة البرمجيات العالمية "مايكروسوفت" لتعلن عن الجيل الجديد من نظام التشغيل "ويندوز".



انطلق رسميا مؤتمر مايكروسوفت للإعلان عن الجيل الجديد من ويندوز 11، للكشف عن الميزات الجديدة، والتي تشمل نظام عرض أكثر دقة.

