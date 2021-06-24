موجز ”الخليج 365” للسيارات.. صدمة جاجوار وتحف "جيمس بوند"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - ترصد ”الخليج 365” أبرز أحداث قطاع السيارات خلال الساعات الماضية، في إطار تقديم خدمة مميزة إلى القارئ تغطي تطورات القطاع المهمة.

غالبا ما تتخلى شركات السيارات عن الكثير من الخصائص التصميمية القوية عندما تنتقل بالتصميم من النموذج الاختباري لمرحلة الإنتاج الفعلي.

شهدت صناعة السيارات الأوروبية عبر تاريخها، طرح مجموعة متميزة من السيارات، كانت هي الأبرز من بين السيارات العاملة بمحرك V8.

يترقب محبو السيارة اليابانية الشهيرة هوندا موتور طرح النسخة الجديدة من الفئة الرياضية سيفيك سي (Civic Si).

أعلنت بيجو عن إطلاق نسخة كومبي SW من سيارتها 308 المدمجة في الأسواق بداية العام المقبل.

أعلنت مرسيدس عن إطلاق الفئة C الجديدة بموديليها الصالون والكومبي بسعر يبدأ من 41 ألفا و138 يورو.

كشفت ستروين الفرنسية النقاب عن سيارتها e-Berlingo الكهربائية، التي تتوفر كسيارة ركوب وكسيارة خدمية.

اشتعل صراع الصدارة على مبيعات السيارات بأسواق جنوب شرق آسيا والهند بين هيونداي وتابعتها كيا من ناحية وتويوتا اليابانية من ناحية أخرى.

صناعة السيارات الرياضية شهدت عبر تاريخها مجموعة من الموديلات ضمت تصميمات استثنائية لمقود القيادة، كانت على قدر كبير من الإبداع.

شهدت سلسلة أفلام جيمس بوند التي يصل عددها لـ 25 فيلما، ظهور مجموعة كبيرة من السيارات المتنوعة، منها الحديث والكلاسيكي.

كشفت بي إم دبليو في بيان رسمي عن عدد من التفاصيل الهامة التي تتعلق بمستقبلها في صناعة السيارات، ما يقودها لسنوات عجاف.

أعلن موقع Cars المتخصص في السيارات قائمة أفضل السيارات المصنعة داخل الولايات المتحدة على مدار العام، من مختلف الماركات.

خلال خمس سنوات من الآن تسعى جاجوار البريطانية لأن تتحول بشكل كامل لماركة مصنعة للسيارات الكهربائية.

طرحت ماركة بورش نسخة مميزة لعام 2021 الجاري من موديل Macan GTS ضمن فئة SUV عالية الأداء بالعديد من المواصفات المتميزة.

دمر مكتب الجمارك الفلبيني الأسبوع الماضي، 21 سيارة خارقة ونادرة ويتمناها كل عشاق السيارات، لردع الناس عن استيرادها بشكل غير قانوني.