لانسيا الإيطالية تريد إعادة إحياء علامتها التجارية

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – لانسيا هي علامة إيطالية عريقة بتاريخ يمتد لـ 115 عاماً، ولكن فقدت توجهها في الأعوام الأخيرة وانهار مجالها ليقتصر على موديل واحد فقط متوفر في إيطاليا، وقد قررت مجموعة ستيلانتس منح العلامة فرصة لإثبات حضورها مجدداً في الأسواق.

وقد أشارت تقارير إلى أن لانسيا ستكشف عن 3 موديلات جديدة بين 2024 و2027، منهم سيارة مدن صغيرة، وكروس أوفر وهاتشباك.

سيارة المدن الجديدة ستحل محل موديل إبسيلون الحالي، والذي حقق نجاحاً جيداً في إيطاليا مع وصول مبيعاته إلى 3 مليون نسخة خلال 35 عاماً، ومن المتوقع طرح الموديل الجديد البديل له في منتصف 2024 بمنصة مشتركة مع بيجو 208 و2008 وDS3 كروس باك وغيرهم، بمحركات بنزين وكهرباء.

الموديل الثاني سينطلق في 2026 على هيئة كروس أوفر كهربائية بالكامل، ثم هاتشباك جديدة قد تنطلق في نهاية 2027.

ويُذكر أن مجموعة ستيلانتس قررت منح جميع العلامات التابعة لها فرصة 10 أعوام لإثبات حضورهم في الأسواق قبل اتخاذ قرارات نهائية حيال مصيرهم، مع دعمهم من ناحية الاستثمارات اللازمة لتطوير موديلات ومنصات ومحركات جديدة كلياً.