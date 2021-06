رولزرويس رايث ودون تحصلان على إصدارات “لاند سبيد” الحصرية

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – كشفت رولزرويس عن إصدارات “لاند سبيد” الحصرية الجديدة لرايث ودون والمخصصة للاحتفال بكسر الرقم القياسي للسرعة على الأرض في نهاية الثلاثينات بمركبة “ثاندربولت” المزودة بمحركات رولزرويس للطائرات.

لتوضيح تاريخ الرقم القياسي، في عام 1938 تمكنت مركبة ثاندربولت من تسجيل رقم قياسي جديد للسرعة على الأرض بـ 565 كلم\س بفضل استخدام محركين V12 سعة 37 لتر بقوة 2000 حصان لكل محرك، مع العلم أن رولزرويس صنعت 19 نسخة فقط من هذه المحركات الموجهة للطائرات.

والآن تحتفل رولزرويس بهذا الإنجاز بإصدارات “لاند سبيد” الجديدة بطلاء جديد يجمع بين الأسود الماسي ونوع جديد من الطلاء الأزرق الذي يتحول للفضي عند تسليط الضوء عليه.

كما تأتي الإصدارات بلمسات حصرية داخلية تشمل رسم صورة السماء في ليلة 16 سبتمبر، 1938 التي تم تحقيق الإنجاز فيها، كما نرى صورة منقوشة لمركبة “ثاندربولت” ورقمها القياسي على سطح من الألمنيوم المصقول.

وتنوي رولزرويس صنع 35 نسخة من الإصدار الجديد لموديل رايث، و25 نسخة لموديل دون، مع الكشف عن الأسعار قرب موعد الطرح.

