جاكوار تريد منافسة بنتلي ومايباخ.. هل ستنجح؟

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – أعلن رئيس مجموعة جاكوار لاندروفر، ثيري بولوري، عن استراتيجية جديدة لتحويل جاكوار إلى علامة كهربائية أكثر فخامة بداية من 2025 بأسعار مماثلة لبنتلي وبورش ومايباخ.

ووضح بولوري أن أرخص جاكوار ستبدأ من حوالي 140,000 دولار – 525,000 ريال، وتستهدف العلامة الابتعاد عن المقارنات مع منافسيها المعتادين مثل أودي وبي إم دبليو ومرسيدس والتوجه لفئات سوقية حصرية جداً.

وسيشمل المجال الكهربائي لجاكوار سيارتين كروس أوفر، وسيارة كوبيه ببابين، مع استمرار موديل I-Pace الحالي للجيل القادم ولكن بالطبع بمنصة مختلفة تماماً وتصميم أكثر فخامة.

ووضح رئيس المجموعة البريطانية أن سيارات جاكوار XE و XF وإي بيس وإف بيس الحالية هي سيارات جميلة ولكن أغلب المستهلكين يفضلون السيارات المنافسة من أودي وبي ام دبليو، ما يوضح الضرورة القصوى لتمييز جاكوار ومعالجة مشاكل الاعتمادية والجودة التي لطالما طاردت جاكوار ولاندروفر في الأعوام الماضية.