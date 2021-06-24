تأثير انخفاض ضغط إطارات السيارة على استهلاك الوقود

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – تعتبر الإطارات أحد أهم الأجزاء اللازمة لحركة السيارة، وتلعب دورا هاما في الحفاظ على قيادة آمنة لسيارتك، لذا يجب فحصها وضبط ضغط الهواء بداخلها بشكل منتظم للحفاظ عليها من التلف والانفجار أثناء القيادة، كما أن الإهتمام بالإطارات يساعدك على تحقيق أقصى قدر من الاقتصاد في استهلاك الوقود لسيارتك.

ولقد حذر نادي السيارات “أوروبا” من انخفاض ضغط هواء الإطارات عن القيم المقررة، وذلك لأنه يتسبب في زيادة استهلاك الوقود.

وأوضح الخبراء الألمان أن انخفاض ضغط هواء الإطارات بمقدار 0.5 بار يؤدي إلى زيادة استهلاك الوقود بمقدار 1.0 لتر/100 كلم.

وأكد الخبراء على ضرورة فحص ضغط هواء الإطارات بشكل منتظم لتجنب زيادة استهلاك الوقود، ونصحوا بفحص الإطارات عند تزويد السيارة بالوقود أو مرتين في الشهر على الأقل.

كما يُراعى أيضا مواءمة قيم ضغط هواء الإطارات في حال أي تغير يطرأ على حمولة السيارة أو عدد الركاب.