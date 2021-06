فيراري 296 GTB الجديدة تنطلق رسمياً بقوة 830 حصان

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – كشفت فيراري عن سيارة 296 GTB الخارقة الهجينة بأول محرك 6 سلندر للعلامة منذ السبعينات، وقد وصفتها فيراري “بأمتع سيارة في القيادة في مجالنا”.

وتعتمد السيارة على محرك 2.9 لتر V6 بقوة 654 حصان، ما يعادل 218 حصان لكل لتر، وهي أعلى نسبة قوة-لتر في أي سيارة إنتاجية في السوق حالياً حسب تصريح فيراري، مع محرك كهربائي لرفع القوة الإجمالية إلى 830 حصان وعزم الدوران إلى 740 نيوتن متر.

وتتسارع السوبركار الجديدة من الصفر إلى 100 كلم\س في 2.9 ثانية، ويتم اعتبارها خليفة F8 Tributo التي سيتوقف إنتاجها في 2022.

وستمثل السيارة منافسة مباشرة لمكلارين أرتورا هايبرد الجديدة، وتوفر 296 GTB مدى كهربائي صافي 25 كيلومتر، أي أقل من أرتورا بحوالي 5 كيلومتر فقط، وقد بذلت فيراري جهداً كبيراً لخفض وزن السيارة قدر الإمكان رغم المحرك الهجين الثقيل عادةً، لتزن السيارة بالمجمل 1470 كيلوجرام.

وستكشف فيراري عن أسعار 296 GTB سوبركار مع اقتراب طرحها خلال أشهر من الآن.

