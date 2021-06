هوندا سيفيك هاتشباك 2022 تنطلق رسمياً “صور ومواصفات”

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – كشفت هوندا عن سيفيك هاتشباك موديل 2022 الجديد كلياً بالمواصفات اليابانية والعالمية، وتشارك السيارة معظم ملامح تصميمها مع سيفيك سيدان باستثناء الخلفية المميزة لها، مع مصابيح خلفية متصلة بشريط ضوئي ضيق وجناح خلفي مدمج في الخلفية.

وتستمر التشابهات مع السيدان في الداخلية، بتصميم عصري ومواصفات تشمل شاشة 7 أو 9 إنش لنظام المعلومات الترفيهية ولوحة عداداىت رقمية 7 أو 10.2 إنش، وتطبيقات أبل كاربلاي وأندرويد أوتو وأحدث أنظمة السلامة من هوندا.

وتتميز الهاتشباك عن نسخة السيدان بعمليتها والمساحة الأوسع بـ 1.4 إنش لتحريك الأقدام في الوراء، وإمكانية طي المقاعد الخلفية لزيادة مساحة صندوق الأمتعة عند الحاجة.

المحركات

وستنطلق الهاتشباك الجديدة بمحرك 2.0 لتر 4 سلندر بقوة 160 حصان وعزم دوران 187 نيوتن متر، مع توافر خيار آخر 1.5 لتر توربو 4 سلندر بقوة 182 حصان وعزم دوران 240 نيوتن متر.

المحركات مقترنة بناقل حركة يدوي أو CVT بـ 6 سرعات، وأشارت هوندا إلى تحديثات ميكانيكية متعددة لنظام التعليق لتحسين الثبات وتخفيف الاهتزازات، كما ازداد هدوء المقصورة عن السابق.

