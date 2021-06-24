إنفينتي تطرح نسخة جديدة من سيارتها الأشهر في الخليج.. مواصفات QX60

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - غالبا ما تتخلى شركات السيارات عن الكثير من الخصائص التصميمية القوية عندما تنتقل بالتصميم من النموذج الاختباري لمرحلة الإنتاج الفعلي.

في هذه الحالة تصبح العجلات الضخمة والقوية أقل حجما وقوة والخطوط المنحنية المغرية أكثر استقامة، وغير ذلك التزاما بقواعد السلامة وحقائق العملية التصنيعية.



ولكن موقع موتور تريند المتخصص في موضوعات السيارات يرى أن النسخة الجديدة كليا من السيارة إنفينتي كيو إكس 60 "الأشهر في الخليج" والتي تنتجها شركة صناعة السيارات الفارهة اليابانية إنفينتي تعتبر استثناء من هذه القاعدة.

وتأتي النسخة التي تستعد الشركة لإنتاجها مطابقة تقريبا للنموذج الاختباري الذي عرضته في العام الماضي، بل إن الخصائص غير المعتادة في السيارة تتجاوز ما كان موجودا في النموذج الاختباري.

وتتميز نسخة 2022 من سيارة الدفع الرباعي الفاخرة ذات الثلاثة صفوف التي أعيد تصميمها حديثًا من السيارة كيو إكس 60 أكثر قوة مع انتفاخات الرفارف الأنيقة، وخط السقف المشدود، والقاعدة الأوسع.

والحقيقة أن إنفينيتي لم تتحرر فقط من النسخة الحالية للسيارة كيو إكس 60 وهي الأكثر مبيعا في هذه الفئة لدى الشركة اليابانية، بل إنها تكاد تكون حطمت جدران هذا الطراز لكي تأتي بسيارة جديدة تماما.

في الوقت نفسه فإن إنفينتي ستطرح السيارة كيو إكس 60 – 2022 في فئتين من حيث نظام الدفع إحداها دفع رباعي والثانية جر أمامي، رغم أن شدة العزم في الفئتين يمكن أن تصل إلى 6000 رطل بفضل تجهيزها بشكل مناسب وهو ما يزيد بنسبة 20% عن الجيل الحالي.

كما أن نظام نقل الحركة الجديدة المعروف باسم "نظام الدفع الرباعي الذكي" يعطي عزما إضافيا في حالة سير السيارة في منطقة زلقة، حيث يمكنه إرسال أكثر من 50% من قوة عزم المحرك إلى العجلات الخلفية عندما يرصد انزلاق العجلات.

ومن المنتظر بدء طرح السيارة الجديدة في معارض أمريكا الشمالية بنهاية العام الحالي، في حين لم يتم الكشف رسميا حتى الآن عن أسعار ومواصفات والخيارات المتاحة من السيارة.