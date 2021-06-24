سيارات أوروبية بمحركات خارقة.. 10 صور تلخص تاريخ الـV8

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - شهدت صناعة السيارات الأوروبية عبر تاريخها، طرح مجموعة متميزة من السيارات، كانت هي الأبرز من بين السيارات العاملة بمحرك V8.

وكشف موقع "هوت كارز" المختص بأخبار السيارات عن أقوى السيارات الرياضية أوروبية الصنع التي طرحت بمحركات V8، وضمنها، جاء طراز Mercedes Benz SLS AMG من ماركة مرسيدس، الذي طرح بمحرك بسعة 6.2 لتر، V8 ينتج قوة 563 حصانا.





وطراز Bizzarrini 5300 GT Strada من ماركة "بيزاريني"، الذي طرح بمحرك بسعة 5.4 لتر، V8 ينتج قوة 365 حصانا، بعزم دوران 284 لفة/قدم، وتوفرت منه 133 نسخة.





وطراز Jensen Interceptor من ماركة "جينسين"، الذي طرح بمحرك بسعة 7.2 لتر، V8 ينتج قوة 305 أحصنة.





وطراز Audi R8 V8 من ماركة "أودي"، الذي طرح بمحرك بسعة 7.2 لتر، V8 ينتج قوة 424 حصانا.





وطراز TVR Griffith من ماركة "تي في آر"، الذي طرح بمحرك بسعة 5.0 لتر، V8 ينتج قوة 340 حصانا.





وطراز Jaguar F-Type SVR من ماركة "جاجوار"، الذي طرح بمحرك بسعة 5.0 لتر، V8 ينتج قوة 567 حصانا، بمعدل تسارع من صفر حتى سرعة 60 ميلا في الساعة خلال 3.5 ثانية، وتصل سرعته القصوى لـ 200 ميل في الساعة.





وطراز Aston Martin Vantage من ماركة "أستون مارتن"، الذي طرح بمحرك بسعة 4.0 لتر، V8 ينتج قوة 503 أحصنة، بمعدل تسارع من صفر حتى سرعة 60 ميلا في الساعة خلال 3.6 ثانية.





وطراز Maserati GranTurismo من ماركة "مازيراتي"، الذي طرح بمحرك بسعة 4.2 لتر، V8 ينتج قوة 400 حصان.





وطراز Ferrari F8 Tributo من ماركة "فيراري"، الذي طرح بمحرك بسعة 3.8 لتر، V8 ينتج قوة 710 أحصنة.





وطراز De Tomaso Pantera من ماركة "دي توماسو"، الذي طرح بمحرك بسعة 5.8 لتر، V8 ينتج قوة 345 حصانا.



